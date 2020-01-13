死了都要愛！菲律賓火山噴發　新人拍下「閃電火山灰捲天際」驚世婚照

▲塔爾火山瀕臨爆發。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

菲律賓塔爾火山（Taal）當地時間12日下午噴發，導致許多交通航線受到影響，加上該處原就是熱門觀光點，當局立即疏散所有觀光客、以及8000多位居民，馬尼拉機場也跟著暫停起降。而當時一對夫妻正在火山不遠處舉辦婚禮，火山灰不斷噴向天際，他們卻堅持將婚禮舉辦完，如傳達「一起共生死」的場景，攝影師也捕捉到相當有「臨場感」的照片。

根據《CNN》報導，菲律賓火山與地震研究所（PHIVOLCS）在聲明中指出，塔爾火山已經進入到劇烈震盪期，在當地時間12日凌晨2時49分至4時28分之間，開始噴發熔岩。目前約有8千居民遭到疏散，更計畫疏散20萬民眾，且已引發超過50場地震；專家表示，更大的噴發可能將會在幾個小時至幾日內發生。

一對夫妻奇諾（Chino）和凱特（Kat Vaflor）在火山首噴發時，在距離塔爾火山約16公里處結婚，當時攝影師艾文（Randolf Evan）用鏡頭記錄下婚禮當下伴隨著天空布滿火山灰的樣貌，相當具有臨場感，艾文表示，其實在當下大家相當緊張，婚禮前也曾上網查過火山最新的情況，甚至當下也知道已經發布警告，還討論了最壞的情況。

艾文表示，當下都表現的相當鎮定的參加婚禮。事後拍攝照片公開後，作品讓許多人相當震驚，除了劃過天際的閃電之外，層層的火山灰噴發就如拍電影一般，雖然賣命但確實也替新人與賓客留下深刻的印象。