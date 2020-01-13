雪乳泰妹「一夜仰頭狂喝520杯酒」　結帳收5位數薪水…網驚：有命喝沒命花！

▲泰國辣妹一夜喝520杯，收入驚人。（圖／翻攝自臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人在年少輕狂的記憶裡，有些酒精、感情的回憶是常有的事。甚至在八大行業內，「會喝酒」也是基本配備。泰國近日有一名網友分享照片，表示一位在夜店工作的雪乳辣妹，一個晚上的時間就陪喝了520杯酒，輕鬆賺進57000元泰銖（約台幣5.6萬元），讓許多鄉民相當震驚，但也為了「健康」掀起一票討論。

當會喝酒變成一種技能或是賺錢工具，就不像一般人只是「借酒澆愁用」，泰國一名辣妹在臉書貼文照片中，讓所有鄉民震驚，因為在一個晚上她喝了520杯酒，且賺進了約台幣56000元，這樣的工作雖然有很多酒可以喝，但數量驚人，立刻在網路上引起大家的討論。

一派網友認為，這樣的工作真的「不是任何都有命可以做」，畢竟要人體瞬間吸收這麼多酒精，幾乎不可能，加上有網友認為「有需要為了工作這麼拼命嗎？」、「這樣算下來喝了不少公升的酒！」、「這錢是賺來看醫生嗎？」、「身體根本受不了！」

但也有網友認為，也許也不見得需要喝到這麼多，「量力而為或許也可以，不一定一次就要這麼多」。當地媒體報導，泰國有許多夜店都會有辣妹陪喝酒的狀況，但就是所謂的酒促，平時喝的酒可能沒有520杯，但是比起一般人喝的量，也是多出很多。

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