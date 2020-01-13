　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

菲律賓塔爾火山噴發！馬尼拉機場急暫停起降　華航、長榮航班取消

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼菲律賓塔爾火山瀕臨爆發 馬尼拉機場暫停起降。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓塔爾火山12日噴發畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

菲律賓塔爾火山（Taal）12日下午噴發出大量蒸氣、火山灰，噴發高度約達1公里，當局已將火山警戒升高到第4級，代表數小時到數天內極可能有爆發危險。受此影響，馬尼拉機場目前暫時停止起降至當地晚上11點，長榮航空下午1航班因無法降落已返台，另有3航班取消。

塔爾火山瀕臨爆發，菲律賓當地政府已經將6千多位村民從火山附近撤離，馬尼拉機場也暫時關閉、禁止所有飛機起降至晚上11點。長榮航空表示，下午一班飛往馬尼拉班機因機場關閉無法降落而返台，截至目前已取消4航班，至於接下來馬尼拉的航班異動狀況，要視馬尼拉機場何時開放而定，旅客可隨時注意長榮官網及長榮APP的最新航班消息。

請繼續往下閱讀...

華航也表示，由於受菲律賓塔爾火山爆發影響，13日由馬尼拉機場往返台北CI701/CI702航班取消，如旅客有進一步航班規劃或票務問題，敬請與原訂位旅行社或華航各客服中心聯繫。另也建議旅客應於前往機場前於華航官網查詢航班動態，下載華航APP，及登錄行動簡訊通知，掌握最新航班動態。

針對塔爾火山噴發及馬尼拉機場暫停起降一事，觀光局表示，經洽詢雄獅、山富、五福、長泛、富立等主要菲律賓線旅行社，尚無團體旅客受影響，也未接獲旅行社通報旅行團旅客受影響。另復電洽外交部駐菲律賓代表處獲告，目前尚無國人於當地受困或傷亡訊息，觀光局將持續關注後續訊息並適時回報。

▲▼菲律賓塔爾火山瀕臨爆發 馬尼拉機場暫停起降。（圖／達志影像／美聯社）

▲當地居民正在撤離。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
快訊／遭恐嚇「還有2個可被砍」！小燈泡媽確定要告網友了
韓國瑜放鳥記者嗑汕頭火鍋！　店家回應很無奈
快訊／三重驚傳公寓自焚！　4樓破門發現男子「全身焦黑」
快訊／菲律賓火山爆發！6千居民撤離　馬尼拉機場暫停起降
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

菲律賓塔爾火山噴發！馬尼拉機場急暫停起降　華航、長榮航班取消

重返冬天「10°C低溫警報」發布！一周2波冷氣團急凍　台北也剩14°C

菲律賓塔爾火山噴發！馬尼拉機場急暫停起降　長榮4航班取消

快訊／台鐵驚傳死傷事件！造橋車站「乘客落軌」普悠瑪進站…車次全延後

台灣虎航全航線限時優惠來了　2人同行85折「揪滿4人75折」

影／一周天氣出爐！北台2波變天「一下冷一下熱」　冷氣團明晨急凍最冷10°C

蔡英文競總「破800萬」字體吸熱論　釣出設計師本人爆料：原本只做到7…

爸媽標準韓粉「妳投蔡對吧？」　她飆冷汗…結局逆轉超感人：是尊重與民主

跟著人群走錯投票所！獨居爺「以前有老婆陪走」超無助　好心哥鼻酸伸援手

賀林國慶當選嘉義縣民！小商人當晚兌現祭品文　豪發150片雞排…12日再加碼

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

吳怡農雙帥對決「敗選落淚」　支持者：選市長！選市長！

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

傻眼...敗選快閃取消中外記者會　韓國瑜團隊被直擊大嗑汕頭火鍋

菲律賓塔爾火山噴發！馬尼拉機場急暫停起降　華航、長榮航班取消

重返冬天「10°C低溫警報」發布！一周2波冷氣團急凍　台北也剩14°C

菲律賓塔爾火山噴發！馬尼拉機場急暫停起降　長榮4航班取消

快訊／台鐵驚傳死傷事件！造橋車站「乘客落軌」普悠瑪進站…車次全延後

台灣虎航全航線限時優惠來了　2人同行85折「揪滿4人75折」

影／一周天氣出爐！北台2波變天「一下冷一下熱」　冷氣團明晨急凍最冷10°C

蔡英文競總「破800萬」字體吸熱論　釣出設計師本人爆料：原本只做到7…

爸媽標準韓粉「妳投蔡對吧？」　她飆冷汗…結局逆轉超感人：是尊重與民主

跟著人群走錯投票所！獨居爺「以前有老婆陪走」超無助　好心哥鼻酸伸援手

賀林國慶當選嘉義縣民！小商人當晚兌現祭品文　豪發150片雞排…12日再加碼

許淑華「立委三連霸」卻哭了！一見鏡頭哽咽：我沒幫上韓總統

菲律賓塔爾火山噴發！馬尼拉機場急暫停起降　華航、長榮航班取消

《親愛的熱愛的》鮮肉男星轉政壇…當政黨發言人！千字文嘆：老人變一種罪

美妝女神PONY神複製《冰雪奇緣》艾莎！　「五官還原度100%」網看傻：就是本人

劉嘉玲挑戰70年代復古風！　「超級爆炸頭＋圓墨鏡」網讚：別人駕馭不了的時尚

《親愛的，熱愛的》姊妹作傳4月開拍！　胡一天當男主角…CP換人變成她

【美伊衝突】劉必榮／川普下令擊殺後，伊朗核武問題怎麼辦？

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

生活熱門新聞

蔡英文競總字體超Q　設計師：原本只做到7

10°C低溫警報發布！一周2波冷氣團

快訊／台鐵驚傳死傷事件！造橋車站乘客落軌

強度升級大陸冷氣團！最冷時段曝

冷氣團明晨發威！2地區下探10°C

熊貓外送員罷工！砍薪30%...怒「貼錢送餐」

爸媽標準韓粉「妳投蔡對吧」　結局超感人

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

菲律賓火山噴發！馬尼拉機場暫停起降

賀林國慶當選縣民！小商人豪發150片雞排

一張圖看2波降溫　探12°C逼近冷氣團

2縣市大雨特報…越晚越濕冷探12度　彭啟明：下波更強

渾圓豐滿的極品正妹！背斜肩包「戰力+1萬」

2班機取消　趕投票旅客被安排「選後才回台」

更多熱門

相關新聞

菲律賓火山爆發　蒸氣衝1公里高

菲律賓火山爆發　蒸氣衝1公里高

菲律賓呂宋島塔加泰（大雅台）附近的塔爾火山12日下午噴發，火山口衝出的蒸汽一路往天空衝了近1公里高，當地政府立刻把警戒層級提高到4級，代表火山數小時至數天內可能發生危險爆發情形，目前已經有6千多位村民從火山附近撤離，馬尼拉機場也暫時關閉、禁止所有飛機起降。

旅客失控傷及空服員 長榮：已驗傷提告

旅客失控傷及空服員 長榮：已驗傷提告

影／全球最安全航空評比出爐　長榮航空排名大躍進拿下季軍

影／全球最安全航空評比出爐　長榮航空排名大躍進拿下季軍

最新安全航空評比！長榮全球第三

最新安全航空評比！長榮全球第三

2020全球最安全航空　長榮獲第3

2020全球最安全航空　長榮獲第3

關鍵字：

塔爾火山菲律賓火山長榮航空

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

快訊／遭恐嚇「還有2個可被...」！小燈泡媽要告了

蔡英文競總字體超Q　設計師：原本只做到7

整理投票數據　驚：台中人像瘋狗

普悠瑪撞擊！老翁卡車站月台縫隙亡

韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

《想見你》柯佳嬿引出「兇殺謎點」…聽完全身起毛

10°C低溫警報發布！一周2波冷氣團

快問快答／71.7％網友認同罷韓會通過

陳柏惟當選立委　網「3點分析」出爐

分屍女華僑　兇嫌燒炭慘死在基隆

韓國瑜放鳥記者嗑汕頭火鍋　店家回應了

菲律賓火山爆發　蒸氣衝1公里高

舒華「韓文不難」神童回應粉絲氣炸

韓國瑜回高雄　自己人4字真心話

更多

最夯影音

更多
BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話
蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面