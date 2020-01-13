菲律賓塔爾火山噴發！馬尼拉機場急暫停起降　華航、長榮航班取消

▲菲律賓塔爾火山12日噴發畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

菲律賓塔爾火山（Taal）12日下午噴發出大量蒸氣、火山灰，噴發高度約達1公里，當局已將火山警戒升高到第4級，代表數小時到數天內極可能有爆發危險。受此影響，馬尼拉機場目前暫時停止起降至當地晚上11點，長榮航空下午1航班因無法降落已返台，另有3航班取消。

塔爾火山瀕臨爆發，菲律賓當地政府已經將6千多位村民從火山附近撤離，馬尼拉機場也暫時關閉、禁止所有飛機起降至晚上11點。長榮航空表示，下午一班飛往馬尼拉班機因機場關閉無法降落而返台，截至目前已取消4航班，至於接下來馬尼拉的航班異動狀況，要視馬尼拉機場何時開放而定，旅客可隨時注意長榮官網及長榮APP的最新航班消息。

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華航也表示，由於受菲律賓塔爾火山爆發影響，13日由馬尼拉機場往返台北CI701/CI702航班取消，如旅客有進一步航班規劃或票務問題，敬請與原訂位旅行社或華航各客服中心聯繫。另也建議旅客應於前往機場前於華航官網查詢航班動態，下載華航APP，及登錄行動簡訊通知，掌握最新航班動態。

針對塔爾火山噴發及馬尼拉機場暫停起降一事，觀光局表示，經洽詢雄獅、山富、五福、長泛、富立等主要菲律賓線旅行社，尚無團體旅客受影響，也未接獲旅行社通報旅行團旅客受影響。另復電洽外交部駐菲律賓代表處獲告，目前尚無國人於當地受困或傷亡訊息，觀光局將持續關注後續訊息並適時回報。

▲當地居民正在撤離。（圖／達志影像／美聯社）