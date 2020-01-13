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菲律賓火山噴發！華航、長榮往返馬尼拉航班全停　觀光局曝團客狀況

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▲▼塔爾火山瀕臨爆發 馬尼拉機場暫時關閉。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓塔爾火山12日噴發畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

菲律賓塔爾火山（Taal）12日下午噴發出大量蒸氣、火山灰，噴發高度約達1公里，當局已將火山警戒升高到第4級，代表數小時到數天內極可能有爆發危險。受此影響，馬尼拉機場停止起降，目前華航、長榮等航空公司，往返馬尼拉航班都取消。

▲▼菲律賓火山爆發！蒸氣衝1公里高空　6千人撤離、馬尼拉機場暫停起降。（圖／達志影像／美聯社）

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▲菲律賓火山噴發！蒸氣衝1公里高空。（圖／達志影像／美聯社）

塔爾火山瀕臨爆發，菲律賓當地政府已經將6千多位村民從火山附近撤離，馬尼拉機場也暫時關閉、禁止所有飛機起降。受菲律賓塔爾火山爆發影響，華航今（13）日取消4航班，CI701／702 台北（桃園）-馬尼拉來回、CI703／704 台北（桃園）-馬尼拉來回。長榮航空今也取消台北-馬尼拉BR271、馬尼拉-台北BR272。

▲▼華航,長榮,航班,航空公司,飛機,航班異動。（圖／記者黃克翔攝）

▲馬尼拉機場受火山噴發影響關閉，華航、長榮往返航班取消。（圖／記者黃克翔攝）

另外，宿霧太平洋航空5J310／312、亞洲航空Z2-128／124航班、菲律賓航空往返台北-馬尼拉PR890／894航班也都全取消。

航空公司提醒旅客，天候因素難預測，建議提醒旅客應於前往機場前，上航空公司官網查詢航班動態，掌握最新航班異動資訊。

至於是否有旅客受到影響？觀光局表示，經洽詢康福、東南、山富國際、五福、長泛、富立、易飛網國際、燦星國際、雙向國際、喜鴻、雄獅、百威、菲菲、芬達等主要菲律賓線旅行社，赴菲旅行團體多非以馬尼拉機場為主要出入境機場。經統計，未來1周並無團體旅客受影響，後續將持續關注訊息並適時回報。

▲▼菲律賓塔爾火山瀕臨爆發 馬尼拉機場暫停起降。（圖／達志影像／美聯社）

▲當地居民正在撤離。（圖／達志影像／美聯社）

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