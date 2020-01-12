用按讚數倒數生命…社群妹「見FB按讚＆愛心太少」　勒頸懸腿掛房內輕生！

▲賈德相當在意社群貼文按讚數，最後選擇輕生。（圖／翻攝自當事人臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人沉迷於3C產品的程度，超越自己的想像，加上按讚數可能代表一種肯定或否定，也成為塑造人類個性的關鍵。英國達勒謨郡（Durham）去年12月一名19歲少女被發現在家中上吊輕生，而原因竟是因為自己FB的按讚數太少，更擔心大家不喜歡她。

根據英國《太陽報》報導，19歲的戴維森（Chloe Davison）在家中被發現時，已經成為一具懸在半空的遺體。她的姊姊賈德（Jade）表示，戴維森有社群焦慮症，總是擔心自己的社群貼文按讚數很低，1個多月前因為賈德生下孩子，不少人都到臉書上祝賀，看在戴維森的眼裡，盡是滿滿的崇拜與羨慕。

戴維森過去只要在社群網站上發布文章或是照片，就會立即要求親友們按讚，或甚至跟賈德討論，哪一張照片最受大家歡迎？或是在發出時會再三確定照片的狀況，只希望得到很多的按讚數。賈德表示，「妹妹如果看到留言或是按讚是負面的，就會覺得自己不夠好，或是認為自己沒有被大家接受。」

▲戴維森相當羨慕姐姐生孩子之後得到許多關注。

戴維森去年12月中，被發現在家中上吊輕生，賈德表示，「社群媒體占了很大的原因，但是妹妹自己想不開也是一個原因，然而很多人會在鍵盤後面當批評者，這是不對的」。此外賈德也提到，戴維森只要看到否定、酸言等都會不停哭泣，「諷刺的是，人的幸福跟悲劇都是來自於社群媒體」。

當戴維森開始在意自己得到多少讚數時，社群媒體「分享」的意義就不存在。賈德也沉痛表示，希望透過妹妹的案例，可以讓社群網站更加重視這樣的問題。