台灣虎航全航線限時優惠來了　2人同行85折「揪滿4人75折」

▲台灣虎航感恩回饋，全航線2人同行85折，揪滿4人75折。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航推出感恩回饋，宣布感恩回饋自1月13日上午10點開跑，全航線2人同行85折，揪滿4人75折。另外，不少旅客期待已久的巴拉望（公主港）夏季航班也同步開賣，喜愛大海、陽光的人可別錯過這次促銷。

台灣虎航全航線限時感恩回饋

促銷內容：全航線兩人同行85折，揪滿四人75折

促銷網頁：http://bit.ly/2oVOZGJ

開賣期間：2020/1/13 10:00~1/14 23:59

搭乘期間：2020/6/1~2020/10/24

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▲台灣虎航推出限時全航線促銷活動，答謝虎迷們一路以來支持打氣。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣虎航指出，這次促銷搜尋出現的金額為票價加上機場稅的含稅價格。1月份機場稅參考金額：台北／高雄／台中TWD 500、東京成田 TWD 1002、東京羽田 TWD 1,016、大阪 TWD 1,123、福岡 TWD 542、名古屋 TWD726、沖繩 TWD 548、茨城TWD 419、仙台TWD 471、旭川／函館／花卷／小松／岡山／佐賀／新潟 TWD274 、澳門 TWD 535、曼谷 TWD 747、釜山／大邱／濟州TWD 591、首爾 TWD 720、巴拉望不隨票徵收，旅客離境時需自行繳交機場離境稅。

航班優惠價機位開放銷售之日期及機位數有限，售完為止。台灣虎航也提醒，為避免系統錯誤讀取訊息產生異常，旅客勿在同一瀏覽器開啟多個分頁，並建議清除歷程記錄（Clear browsingdata）。