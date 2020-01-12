　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣虎航全航線限時優惠來了　2人同行85折「揪滿4人75折」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航感恩回饋，全航線2人同行85折，揪滿4人75折。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航推出感恩回饋，宣布感恩回饋自1月13日上午10點開跑，全航線2人同行85折，揪滿4人75折。另外，不少旅客期待已久的巴拉望（公主港）夏季航班也同步開賣，喜愛大海、陽光的人可別錯過這次促銷。

台灣虎航全航線限時感恩回饋
促銷內容：全航線兩人同行85折，揪滿四人75折
促銷網頁：http://bit.ly/2oVOZGJ
開賣期間：2020/1/13 10:00~1/14 23:59
搭乘期間：2020/6/1~2020/10/24

請繼續往下閱讀...

▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航推出限時全航線促銷活動，答謝虎迷們一路以來支持打氣。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣虎航指出，這次促銷搜尋出現的金額為票價加上機場稅的含稅價格。1月份機場稅參考金額：台北／高雄／台中TWD 500、東京成田 TWD 1002、東京羽田 TWD 1,016、大阪 TWD 1,123、福岡 TWD 542、名古屋 TWD726、沖繩 TWD 548、茨城TWD 419、仙台TWD 471、旭川／函館／花卷／小松／岡山／佐賀／新潟 TWD274 、澳門 TWD 535、曼谷 TWD 747、釜山／大邱／濟州TWD 591、首爾 TWD 720、巴拉望不隨票徵收，旅客離境時需自行繳交機場離境稅。

航班優惠價機位開放銷售之日期及機位數有限，售完為止。台灣虎航也提醒，為避免系統錯誤讀取訊息產生異常，旅客勿在同一瀏覽器開啟多個分頁，並建議清除歷程記錄（Clear browsingdata）。

ET快訊
快訊／萬華分屍26歲女華僑　兇嫌燒炭慘死基隆民宅
粗估花14.2億！「小英800萬票請吃雞排」...男關FB
吳斯懷「拒辭職」：若我辭不分區　國家就沒有軍系立委了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣虎航全航線限時優惠來了　2人同行85折「揪滿4人75折」

影／一周天氣出爐！北台2波變天「一下冷一下熱」　冷氣團明晨急凍最冷10°C

蔡英文競總「破800萬」字體吸熱論　釣出設計師本人爆料：原本只做到7…

爸媽標準韓粉「妳投蔡對吧？」　她飆冷汗…結局逆轉超感人：是尊重與民主

跟著人群走錯投票所！獨居爺「以前有老婆陪走」超無助　好心哥鼻酸伸援手

賀林國慶當選嘉義縣民！小商人當晚兌現祭品文　豪發150片雞排…12日再加碼

館長看開票沒預期爽！嘆「居住、司法、體改」至2024也不變：會再賣芒果乾

台中海天橋絕美星空隧道成約會新景點　民眾大讚：如夢幻場景

教師喊108課綱沒準備好…教團籲蔡政府檢討「落實教育公平正義」

foodpanda罷工！砍薪30％每月少賺1萬 外送員超不爽：送餐還倒虧

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

詹惟中56歲當首投族很抱歉　「我對台灣沒有盡到更多責任」

民眾黨進國會！破158萬票奪下5席　柯：目標為第一大黨「2022是關鍵」

《光年之外》《句號》《差不多姑娘》 鄧紫棋LIVE超穩再現鐵肺實力

老闆車上發現韓幣一千萬嚇壞員工　他謹慎想報警...是年終開心滾地

台灣虎航全航線限時優惠來了　2人同行85折「揪滿4人75折」

影／一周天氣出爐！北台2波變天「一下冷一下熱」　冷氣團明晨急凍最冷10°C

蔡英文競總「破800萬」字體吸熱論　釣出設計師本人爆料：原本只做到7…

爸媽標準韓粉「妳投蔡對吧？」　她飆冷汗…結局逆轉超感人：是尊重與民主

跟著人群走錯投票所！獨居爺「以前有老婆陪走」超無助　好心哥鼻酸伸援手

賀林國慶當選嘉義縣民！小商人當晚兌現祭品文　豪發150片雞排…12日再加碼

館長看開票沒預期爽！嘆「居住、司法、體改」至2024也不變：會再賣芒果乾

台中海天橋絕美星空隧道成約會新景點　民眾大讚：如夢幻場景

教師喊108課綱沒準備好…教團籲蔡政府檢討「落實教育公平正義」

foodpanda罷工！砍薪30％每月少賺1萬 外送員超不爽：送餐還倒虧

林志穎豪宅天花板有時鐘！　「睜開眼就知道幾點」網一看LOGO驚呆

中職／雙獅賽2月高知再戰　西武承諾更多主力參賽

中職／超有梗！　鄧志偉年度目標竟是檳榔樹　

白家綺卸貨鏟肉13公斤！甜洩老公情話：再胖他都說愛我

快訊／萬華分屍26歲女華僑　兇嫌躲基隆民宅燒炭亡

中職／挑戰生涯兩大紀錄　潘威倫傾向簽複數約

「即期品」能買嗎？ 8大類食物選購、保存技巧一次公開

警揭分屍魔變態割陰真相！狠切5大塊...棉被+塑膠袋雙層包覆避血水外滲　

3Q哥勝選卻哭了！原因曝光...她沒選上　邀顏寬恒換黨4年後再對戰一回

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

生活熱門新聞

強度升級大陸冷氣團！最冷時段曝

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

賀林國慶當選縣民！小商人豪發150片雞排

李富城不做氣象　嘆是年輕人天下

熊貓外送員罷工！砍薪30%...怒「貼錢送餐」

2縣市大雨特報…越晚越濕冷探12度　彭啟明：下波更強

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

2班機取消　趕投票旅客被安排「選後才回台」

爸媽標準韓粉「妳投蔡對吧」　結局超感人

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

一張圖看2波降溫　探12°C逼近冷氣團

他讓ATM「自動回收現金」：戶頭悲劇了

議員當婚宴蟑螂！包2000帶7人來吃

冷氣團明晨發威！2地區下探10°C

更多熱門

相關新聞

南部人快看！華航推高雄出發限定優惠

南部人快看！華航推高雄出發限定優惠

華航積極布局各地航線，看好南台灣出發的旅遊市場，特別推出直飛航線優惠，包含高雄-大阪來回未稅6,305元起、高雄-香港4,416元起、高雄-大阪6305元起、高雄-首爾6,790元起等，在2020年1月15日前購票都有機會享有超低來回票價。

酷航限時促銷！單程含稅1,788元起

酷航限時促銷！單程含稅1,788元起

虎航空服員遇亂流遭拋飛受傷　民航局要調查

虎航空服員遇亂流遭拋飛受傷　民航局要調查

台灣虎航遇亂流「空服員被拋飛」　

台灣虎航遇亂流「空服員被拋飛」　

華航年末全航線大促銷！3千4就出國

華航年末全航線大促銷！3千4就出國

關鍵字：

台灣虎航機票促銷機票優惠

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓粉不哭！移民中國大陸方案曝光

即／男「陽明山馬槽橋上」一躍而下當場慘死

韓回高雄！再碰黨務　恐成第一個罷免市長

NHK、CNN、BBC「中國放送台播台灣大選」　蔡英文勝選秒斷訊

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

難接受韓國瑜落敗！張琍敏PO照質疑：蔡英文得票率怎麼來

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

震撼彈　陳水扁宣布退出政壇

名模為30杯飲料和伊林撕破臉！

韓國瑜敗選...主播突破原因「錯在這群人」

國民黨青壯派出動！逼吳敦義、吳斯懷無條件請辭

503字罵爆蔡英文　邱毅：台灣政治不能碰了！我還是安靜終老

現任立委落馬13人名單！招牌老將全滅

更多

最夯影音

更多
韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任
瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面