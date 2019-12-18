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華航年末全航線大促銷！來回最便宜3千4就出國　衝日韓4千3起

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▲▼華航。（圖／華航提供）

▲華航年末促銷，最便宜3456元起就能飛。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

華航60周年回饋再加碼，於年末出國旺季特別推出機票促銷，最便宜台北飛香港來回只要3,456元，飛日本東京6,790元。另外，只要於12月27日前完成開票，全航線最高現折6,060元。

▲▼華航明年3/29開航台北－宿霧航線。（圖／華航提供）

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▲華航明年3/29開航台北－宿霧航線。（圖／華航提供）

華航官網即起推出全航線優惠，台北（桃園）－安大略豪華經濟艙來回含稅最低32,204元、台北（桃園）－墨爾本來回未稅12,584元起，即將於明年開航的台北（桃園）－宿霧來回也有5,060元（未稅）的超殺優惠價。

優惠航線價格（經濟艙）：

● 台北－香港：TWD 3,456起
● 台北－東京(成田)：TWD 6,790起
● 台北－大阪：TWD 5,335起
● 台北－琉球：TWD 3,298起
● 台北－首爾(仁川)：TWD 4,365起
● 台北－釜山：TWD 4,850起
● 台北－宿霧：TWD 5,060起
● 台北－檳城：TWD 9,700起
● 台北－曼谷：TWD 4,656起
● 台北－倫敦：TWD 17,460起
● 台北－法蘭克福：TWD 20,370起
● 台北－阿姆斯特丹：TWD 20,370起
● 台北－安大略：TWD 16,543起 (含稅)
● 台北－洛杉磯：TWD 16,543起 (含稅)
● 台北－夏威夷：TWD 18,095起 (含稅)
● 台北－溫哥華：TWD 17,289起 (含稅)

▲▼華航歡慶60周年，6架彩繪機全數到位。（圖／華航提供）

▲華航60周年回饋加碼，12月27日前完成開票，全航線購票最高現折6,060元。（圖／華航提供）

另外，華航自10月28日起台北（桃園）－洛杉磯增班CI006/CI005，每周一、三、五飛航，搭配天天飛航的CI008/CI007，以及台北（桃園）－安大略直飛航班CI024/CI023，每周共17班往返大洛杉磯地區。自即日起至2020年3月31日止，台北（桃園）－洛杉磯指定航班CI006/CI005會員哩程兌換酬賓機票6折優惠。

再配合墨爾本航線增班，以及2020年3月29日增闢台北－宿霧航線，華航60周年回饋再加碼，只要在12月27日前完成開票，全航線購票最高現折6,060元。

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