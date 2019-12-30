南部人快看！華航推高雄出發限定優惠　上海來回5千4、衝大阪6千3

▲華航推出南台灣出發優惠，來回最便宜只要4千4起。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

華航積極布局各地航線，看好南台灣出發的旅遊市場，特別推出直飛航線優惠，包含高雄-大阪來回未稅6,305元起、高雄-香港4,416元起、高雄-大阪6305元起、高雄-首爾6,790元起等，在2020年1月15日前購票都有機會享有超低來回票價。

華航針對南台灣出發旅客推出優惠促銷，旅客只要在2020年1月15日前購票即可享有超低來回票價，如高雄-東京（成田）7,760元起（未稅）、高雄-大阪6,305元起（未稅）、高雄-沖繩5,335元起（未稅）、高雄-北海道12,125元起（未稅）、高雄-首爾6,790元起（未稅）、高雄-曼谷7,275元起（未稅）、高雄-上海（浦東）5,432元起（未稅）以及高雄-香港4,416元起（未稅）等。

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▲華航積極布局南部市場，是目前航點最多、機位最充足的國籍航空。（圖／ETtoday資料照）

華航在高雄小港機場和台南機場有：香港、曼谷、河內、胡志明、馬尼拉、新加坡、北海道、大阪、東京（成田）、琉球、熊本、首爾（仁川）、長沙、北京、上海（浦東）、深圳、廈門及杭州共18個航點，為提供南部旅客航點最多、機位最充足的國籍航空。

另外，搭乘華航出國度假還有機會拿到新手機，即日起至2020年1月15日止，於華航官網或手機APP購買華航／華信國際線機票，並至活動網站登錄後就有機會抽中iPhone11、iPad Air、GoPro，以及時下流行的空拍機和任天堂Switch等多項大獎。