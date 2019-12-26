虎航空中大怒神！突遇嚴重亂流「空服員被拋飛」　恐怖過程曝光

▲台灣虎航航班突遇強烈晴空亂流，空服員被拋飛撞到受傷。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航昨（25）日IT-237航班，從日本函館機場要飛回台灣，但飛航到九州上空時突然遇強烈晴空亂流，因事發突然，有2名空服員因應不及被拋飛，因受到嚴重撞擊，其中一名疑似腳踝骨折，另一名背部嚴重挫傷流血。有網友在網路說出整段恐怖過程，2小時上演多次大怒神、自由落體，甚至還以為要7天後才能回家。

台灣虎航指出，IT-237航班原預定25日12:20自函館機場起飛，16:00抵達台灣桃園機場。於日本當地時間12:34後推滑行後，因發動機訊號異常滑回進行檢修後測試正常，於14:04第二次關艙後推，於14:16起飛。

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不過，該航班巡航至九州上空時，安全帶燈亮後隨即遭遇強烈晴空亂流，因事發突然，部分旅客及客艙組員因應不及，未能即時就坐繫上安全帶而受傷。

▲台灣虎航表示，因突遭遇強烈晴空亂流，部分旅客及客艙組員因應不及導致受傷。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

有網友就在FB社團「走吧！來去日本旅遊、自由行！」裡頭分享昨天可怕的經歷，起飛2小時後上演多次大怒神、嚴重搖晃、上下震盪，瞬間全員多次屁股飛離椅座、物品散落、數名旅客飛起，頭撞飛機頂部，天花板頂部裂開，燈管故障等。警示聲、尖叫聲、小孩哭聲四起，一度心想可能7天後才能回家。

該名網友說，2位空服員執勤時被拋飛、嚴重撞擊，導致腳踝疑似骨折、無法行走，另一名空服員背部嚴重挫傷流血，空服員們下半身更被廚餘濺得非常狼狽。該網友也在文章最後感謝空服員用生命守護乘客，當大家都綁著安全帶時，他們才是最危險的。

FB粉絲專頁「背包機酒的世界周報」昨也曝光現場照指出， 聖誕節台虎IT236航班在飛航中卻遇到持續大約6到7分鐘的重度亂流，所幸旅客們並沒受傷，但飽受驚嚇，而站立工作的空服組員則是飛到天花板後下摔，該小編也特別提醒旅客搭機請全程使用安全带。

對此，台灣虎航表示，氣流較穩定後，客艙組員逐一巡視並確認乘客的情況，有一名乘客反應背部不適，客艙組員即廣播尋求機上醫護背景人員協助處理，並由駕艙組員以電報通知，協助安排落地後就醫事宜。

該航班於17:27正常落地，17:35開艙門後，由台虎同仁登機慰問，並安排輪椅陪同該位反應不適之乘客及兩位客艙組員，於機場壢新醫院就醫檢查，該名旅客於就醫後已自行返家靜養。

台灣虎航已依規定通報相關單位，後續事件調查及相關消息發布，將配合民用航空法及運輸事故調查法等相關規範，統一由權責單位發布。