酷航跨年元旦限時促銷！單程含稅1,788元起　首爾、新加坡都能飛

▲酷航空中巴士A320neo。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

2019最後倒數，一整年覺得玩不夠？酷航在年末仍持續推出「飛常酷」促銷，12/31–1/1限時2天，單程含稅1,788元起，包含熱門航點新加坡、韓國首爾、日本東京／北海道都能飛。

酷航「飛常酷促銷」

促銷頁面：https://www.flyscoot.com/zhtw/promotions/tw-gtg

促銷期間：2019年12月31日 07:00 至 2020年1月1日 23:59

旅遊期間：最晚至 2020年6月21日

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▲酷航跨年元旦限時促銷，單程未稅1,788元起。（圖／酷航提供）

酷航表示，從2020年2月起，增班台北-首爾、台北-日本、台北-新加坡航線，增班後，台北出發可天天飛往韓國首爾、每天2班飛往東京、新加坡則是每天有4–5班航班來往，增班後將強化台灣航線營運班次，提供旅客更方便安排行程。

更多的台北-新加坡航班，將使旅客選擇更加多元，可銜接飛往澳洲四航點：墨爾本、黃金海岸、雪梨、伯斯來個雙城進出不走回頭路，台北高雄皆可出發，飛常酷優惠單程含稅優惠4,788元起；或暢遊浪漫希臘雅典、知性遊走德國柏林優惠7,588元起、或東南亞峇厘島、普吉島、檳城放空之旅優惠2,488元起。