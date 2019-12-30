　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

酷航跨年元旦限時促銷！單程含稅1,788元起　首爾、新加坡都能飛

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼酷航空中巴士 A320neo。（圖／酷航提供）

▲酷航空中巴士A320neo。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

2019最後倒數，一整年覺得玩不夠？酷航在年末仍持續推出「飛常酷」促銷，12/31–1/1限時2天，單程含稅1,788元起，包含熱門航點新加坡、韓國首爾、日本東京／北海道都能飛。

酷航「飛常酷促銷」
促銷頁面：https://www.flyscoot.com/zhtw/promotions/tw-gtg
促銷期間：2019年12月31日 07:00 至 2020年1月1日 23:59
旅遊期間：最晚至 2020年6月21日

請繼續往下閱讀...

▲▼酷航空中巴士 A320neo。（圖／酷航提供）

▲酷航跨年元旦限時促銷，單程未稅1,788元起。（圖／酷航提供）

酷航表示，從2020年2月起，增班台北-首爾、台北-日本、台北-新加坡航線，增班後，台北出發可天天飛往韓國首爾、每天2班飛往東京、新加坡則是每天有4–5班航班來往，增班後將強化台灣航線營運班次，提供旅客更方便安排行程。

更多的台北-新加坡航班，將使旅客選擇更加多元，可銜接飛往澳洲四航點：墨爾本、黃金海岸、雪梨、伯斯來個雙城進出不走回頭路，台北高雄皆可出發，飛常酷優惠單程含稅優惠4,788元起；或暢遊浪漫希臘雅典、知性遊走德國柏林優惠7,588元起、或東南亞峇厘島、普吉島、檳城放空之旅優惠2,488元起。

ET快訊
節目解釋「為什麼要投韓」：喜不喜歡他不重要　趙少康嘆真正原因
2020新iPhone渲染圖曝光　鏡頭設計有亮點
大家最愛哪家珍奶？鄉民一面倒狂推這間：無糖就好喝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台2020跨年演唱會散場攻略！計程車候車處大盤點　想秒上車回家必看

德國情侶搭便車！高雄哥「爽快載到嘉義火車站」　霸氣婉拒油錢：歡迎來台灣

何景榮上館長節目…鄉民驚呆「論述能力100分」！讚有料有內涵：想改投他了

3貓遭鎖頂加倉庫狂哭哭　金鐘女主持怒堵飼主…搶救幫找家

酷航跨年元旦限時促銷！單程含稅1,788元起　首爾、新加坡都能飛

影／學生挺蔡要寫千字報告…教師慘了　北科大：將送教評會處理

毛豆年輸出24億、歐盟漁業黃牌除名　他們為台灣立大功獲農科獎

影／他問「大家最愛哪家珍奶？」　鄉民一面倒3字狂推：無糖就好喝

蒜農吼「增加關稅攏是空」　陳吉仲：無法接受特定政治人物操作

秀身分證姓氏…閉嘴、關閉、自閉全試一輪！她姓「閉」超心累：還是聽不懂

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

3連嗆台大法律總統：馬英九軟！　韓國瑜裡外開砲...馬辦：其實很硬

全台2020跨年演唱會散場攻略！計程車候車處大盤點　想秒上車回家必看

德國情侶搭便車！高雄哥「爽快載到嘉義火車站」　霸氣婉拒油錢：歡迎來台灣

何景榮上館長節目…鄉民驚呆「論述能力100分」！讚有料有內涵：想改投他了

3貓遭鎖頂加倉庫狂哭哭　金鐘女主持怒堵飼主…搶救幫找家

酷航跨年元旦限時促銷！單程含稅1,788元起　首爾、新加坡都能飛

影／學生挺蔡要寫千字報告…教師慘了　北科大：將送教評會處理

毛豆年輸出24億、歐盟漁業黃牌除名　他們為台灣立大功獲農科獎

影／他問「大家最愛哪家珍奶？」　鄉民一面倒3字狂推：無糖就好喝

蒜農吼「增加關稅攏是空」　陳吉仲：無法接受特定政治人物操作

秀身分證姓氏…閉嘴、關閉、自閉全試一輪！她姓「閉」超心累：還是聽不懂

北消南長！今年房市大翻轉　台南買氣只輸北市4千棟

為省22元過路費！3車「停高速公路中央」...等待免費時段到來

郭台銘、宋楚瑜合體吃早餐　兩人同喊「棄韓保宋」

雷／玄彬守住承諾：在我視線範圍一定保護妳！抱住孫藝真昏倒了

喵星人眼神空洞...5秒後「冒出另一顆頭」　網嚇：有點不舒服

哈登本季首度缺陣　少了鬍子的球隊勝率還是超過5成

秦始皇陵「驚世文物」出土！陪葬墓挖出超多珍寶…墓主與秦始皇關係親密

體脂創33年新低！　茵茵中空炸出「冰塊盒腹肌」…她往下看搖頭了：好肥嫩

宏達電協助舉辦《2019電競大專盃》　首度納入VR示範競賽

台中富賈豪派出手！億元豪宅今年賣掉近17億　年增3倍

騎士闖紅燈「神風式5秒硬衝」　路口過一半警追出網：超療癒

生活熱門新聞

8縣市大雨特報「全台續下」　越晚越冷跨年降到最低

全台大學生模擬投票！蔡英文85.4%狂電韓國瑜

8縣市大雨3警報齊發　一路暴跌剩14°C

幫媽媽大掃除　她廚房掃一包錢嗨翻

兩寶媽叫外送付1070元：他一直跟我對不起　心疼原因曝

女駕駛賓士擋到別車　醫護怒曝6小時後續：沒品

全家海報有靚妹！一走進店驚呆　本人正翻

哪家珍奶最好喝？鄉民一面倒狂推

寵物溝通師找貓　監視器畫面打臉了

今起全台雨最凍12度時間出爐　一張圖看跨年元旦天氣

挺蔡學生要寫千字報吿　北科大：教師送教評會

搭北捷扶梯！女友喊靠右：站左邊一定外地來不是台北人

熊貓「卡UE專用車位」　網反揭「黑色內餡」

泡麵封面藏企鵝　她看到驚呼真有

更多熱門

相關新聞

明年2月起酷航台灣航線大增班

明年2月起酷航台灣航線大增班

酷航預計於2020年2月起，增班台北-韓國首爾B787每周4班、台北-日本東京A320每周2班、台北-新加坡B787每周4班。增班後，台北-首爾每周共7班，每日1班天天飛；台北-東京每周共14班、每日2班；台北-新加坡每周共29班，每日4-5班。

華航年末全航線大促銷！3千4就出國

華航年末全航線大促銷！3千4就出國

樂桃航空雙12超狂促銷今晚9點開搶

樂桃航空雙12超狂促銷今晚9點開搶

來當台灣虎航的老闆！下周一興櫃掛牌登錄價41元

來當台灣虎航的老闆！下周一興櫃掛牌登錄價41元

加航2019歲末優惠價來了！

加航2019歲末優惠價來了！

關鍵字：

酷航機票促銷機票優惠

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

賣安全帽「沒教」害死兒　爸媽提告

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

被韓國瑜台中造勢空拍嚇傻！4臉書籲：回家投票

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

辯論漏網　韓轉頭就走秒變邊緣人

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

「東方神起」昌珉首認愛！女友身分曝光

Irene整理衣著…珍榮貼心幫擋電暈網：好紳士

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

兒生病他捐血　驚覺3子不是親生

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面