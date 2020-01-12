楊瓊瓔車隊謝票　直言「所有鄉親勝利也是責任開始」

▲楊瓊瓔車隊謝票，直言是責任的開始。（圖／競總提供）

記者李忠憲／台中報導

以不到1千票差距拿回第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）的國民黨立委當選人楊瓊瓔，12日上午進行車隊掃街謝票，感謝民眾支持。楊瓊瓔表示，她以91182票勝選，這是所有鄉親的勝利，也是責任的開始，她不敢懈怠，未來將抱持感恩態度，謙卑傾聽鄉親心聲。

楊瓊瓔今天一早8點半就展開車隊謝票行程，受到民眾熱烈歡迎​。市議員吳顯森、賴朝國、羅永珍、陳本添及各區多位里長均陪同，登上車隊自競選總部出發，掃街謝票。沿途有不少民眾熱情高比六號手勢，氣氛十分熱鬧。

▲楊瓊瓔車隊受到支持民眾熱烈歡迎。（圖／競總提供）

楊瓊瓔說，她以91182票勝選，是責任的開始。獲勝是所有鄉親的勝利，未來一定抱持感恩的態度，依舊謙卑，傾聽鄉親的心聲，關心人民的需要，做好準備，監督中央、配合台中市政府全力建設潭雅神后區。

她指出，選戰已經結束，「台灣不缺口水，缺的是努力的汗水。」她會用「能力與毅力」，證明選民投給她的這一票是值得的，謝謝各位陪著瓊瓔走到最後、走到終點的朋友，她誠摯感謝。

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