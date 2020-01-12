民進黨大勝「全面執政」　胡錫進：國民黨的失敗而非大陸的

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

針對11日台灣大選結果，陸媒《環球時報》總編輯胡錫進當天在微博指出，自己更願意將今天的失敗看成國民黨的失敗，而非大陸的失敗，「大陸的核心利益是什麼？是發展，是壯大。大陸比台灣發展快多了，這是最大的贏。台灣跑不了，它就是1949年的北平。讓裡面的臭遊戲再多玩幾天。」

胡錫進寫道，台灣問題是很復雜的事，「台灣瓶」裡裝的大多是中美關係的水，「我們不能指望有種簡單政策是特效藥。」

他於同一天深夜再次發表微博，「說些實話，台灣的事情是這樣的：美國做不到讓它獨立，中國做不到將它（以和平的方式）迅速統一」，武力統一意味著巨大代價，現階段它是中國大陸震懾「台獨」的王牌，它作為一種可信的實力碾壓，也是和平統一的前提和推動器。

▲總統蔡英文11日成功連任。（圖／記者李毓康攝）

他強調，隨著台海局勢的緊張，大陸有可能加大對台軍事施壓，兩岸不進入戰爭狀態，但會讓台灣很難受，為反「台獨」而開戰，中國社會做好了準備，反分裂國家法就是這方面的里程碑。為了統一立即開戰，中國社會還沒做好準備，但未來不排除。

台灣於11日舉行總統和立委選舉，總統蔡英文已超過817萬票成功連任，並創下有史以來總統得票最高紀錄，民進黨則獲得立法院68個立委席次。

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