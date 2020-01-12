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罷韓3階段全攻略！百年政治奇才再創紀錄　關鍵數字57.8出爐

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▲罷韓四君子尹立（右2）等人，去年12月底向中選會送交32箱連署罷免韓國瑜的3萬份提議書，罷韓正式啟動程序。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

目前第一階段罷免韓國瑜的提案已完成，正由中選會查對資料，第二階段的連署行動近日就會緊接著上場，若一切順利的話，估計最快5月就能舉行罷免投票，依照前年高雄市長選舉公民人數約229萬人計算，只要超過57.8萬人投票，且同意票大於不同意票，韓國瑜即可能遭雙殺，不但輸去總統寶座，還會被罷免踢出高雄市府，失去市長頭銜，成為首位被罷免下台的縣市首長。

依《公職人員選舉罷免法》規定，罷免程序分為三階段：一、1％公民提議、二、10％公民連署、三、投票（同意罷免票數多於不同意罷免，且投票人數要達該選區公民數的25％）即完成，門檻雖高，但受韓甫就任市長不久即宣布參選總統影響，罷韓聲浪持續不輟。

第二階段罷免行動近日接著登場，中選會須在20天內完成查對提議人名冊，若連署名單正確且人數符合規定，將再公告罷免連署開始，須在60天內完成，且份數必須超過高雄選舉人數的10％以上，即約23萬人。

「wecare高雄」等公民團體去年底發動罷韓遊行，宣稱有50萬人參與。

中選會收到有效連署書後，40天內必須完成審核連署人名冊，確認連署人數無誤，同意罷免案即成立，並將罷免理由送交韓國瑜，韓須在10天內提出一萬字以內的答辯書，中選會收到答辯書屆滿5天，旋即公告投票在成案後的20天至60天內舉行。

上述程序完成後，第三階段的投票規定，除了同意罷免人數必須超過不同意罷免人數，還要投票人數達具有投票資格者的1/4，依照高雄市在前年市長選舉近229萬名選民人數計算，估計需超過57萬人投票，罷免才有機會成功。

韓國瑜自稱是百年難得一見的政治奇才，還在政見會創下不少金句，成為網友討論熱門話題，其實，韓國瑜早在1994年立委任內，就因「擁核」被提案罷免，當時同意票高達87％，但投票率僅有21.5％，未達50％門檻，最後罷免案沒通過，讓韓得以保住立委身份，但仍創下首位立委被提案罷免成案的紀錄。

韓國瑜剛遭逢總統選舉嚴重挫敗，馬上又要面臨罷免市長風暴來襲，這也是首度有縣市首長被提案罷免，至於他能否保住高雄市長寶座，無疑是總統選舉落幕後的另一場政治大戲。

依選罷法規定，罷免案通過者，被罷免人自解除職務日起，4年內不得為同一公職人員候選人，在罷免案進行程序中辭職者，亦同。罷免案投票若遭否決未過關，在該被罷免人任期內，外界不得對其再提罷免案。

高雄市長韓國瑜角逐總統寶座失利，立刻又得面對罷免案風暴，政治之路備受挑戰。

也就是說，韓國瑜若遭罷免通過，4年內不得再參選高雄市長，但若罷免失敗，就能安心做完這任市長，外界不能再對他提出罷免。

此外，若選委會收到連署人名冊，認定連署人數不符或資料不齊，罷免案只要被選委會宣告不成立，罷免提案人在一年內也不得再對同一被罷免人提出罷免案。

Wecare高雄發起人尹立對於罷免程序曾提出質疑，他認為總統大選後，韓國瑜可能回任高市選委會主委，即使韓國瑜不擔任，也是改由他的副市長或民政局長任職，由於市長被罷免，卻由市府自己辦理罷免案，可能會成為「卡霸」因素。

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