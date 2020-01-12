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2020總統預測！小英連任5人成真「預言家」　唐綺陽、詹惟中竟都失準　

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▲宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

實習記者曾筠淇／綜合報導

2020總統大選的結果在昨（11日）晚已出爐，華語流行音樂的知名作詞家陳樂融發布了〈2020台灣總統大選預言總整理〉，羅列當時選前預測的各項名單，其中包含占星學專家唐綺陽、命理老師詹惟中、命理師江柏樂等人，隨著選舉落幕，這些「預言家」也跟著分出勝負。

國際政經預言家Master Wong早在2016年11月16日、2018年11月14日就預測，郭台銘將會當選2020總統；2018年11月26日則預言，郭台銘若與柯文哲搭檔就會勝出，且蔡英文不會連任，不過如果郭台銘與國民黨搭檔則會落選。只是Master Wong在大膽預測的同時，郭台銘都尚未宣布參選。

2019年8月20日時，Master Wong再次預言，認為國民黨2020年不論推派誰當總統候選人，最終都無法取得政權，反觀蔡英文則將連任；然而Master Wong卻又在2019年11月3日改口，表明親民黨宋楚瑜若與郭台銘聯手，則將打敗蔡英文。因此外界則認為，Master Wong從頭到尾一直更改說詞、前後反覆不一。

而在初選階段，唐綺陽、沈富雄、曼樺、五術陳老師則認為，韓國瑜根本不會出來參選。而後韓國瑜在加入競爭後，楊登嵙及杜紫宸則認為，郭台銘理應贏過韓國瑜，不過最終國民黨則是推派韓國瑜來擔任2020總統大選的候選人。但此時又有林正義及蘇仁宗認為，郭台銘仍會參選，並有「四腳督」的局勢。此外江柏樂則認為，韓國瑜雖被提名，但會被中途換掉，無法選到底

音樂人陳樂融質疑韓國瑜，「整天只看到一堆名人大使」。（合成圖／ETtoday資料照）

▲音樂人陳樂融曾質疑韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

最終2020總統大選的參選人僅有親民黨宋楚瑜、國民黨韓國瑜以及民進黨蔡英文，在此前，蔡上機、江嘉葉、詹惟中、彭文正、葉雲堯、林富華、賴聖詠、泰國命理師Pra都認為韓國瑜將會當選，而高向陽不但認為韓國瑜會勝出，且還揚言可以連任，選後做8年。

不過也有人認為蔡英文及韓國瑜都不會是2020年的總統，舉凡陳寬利、曼樺、五術陳老師。陳寬利認為2020總統會屬豬，且為無黨籍；曼樺認為民進黨應由賴清德搭配蘇貞昌，國民黨則要由朱立倫搭配韓國瑜；五術陳老師則認為國民黨若提名郭台銘，則會贏過蔡英文。

2020總統大選最終由蔡英文繼續連任，當時就有小孟、王馨怡、李居明以及自稱2060穿越人KFK預測，蔡英文將會贏得總統大位。另外廖大乙雖未表明是誰會當選，但則認為屬猴和屬虎會贏得2020總統，而蔡英文則屬猴。因此則由上述這些人神準預測、「預言家」的勝負也隨之明朗。

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