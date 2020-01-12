3Q陳柏惟奇襲破「海線神話」！曝上任後有8件事要先做：繼續向前衝

▲陳柏惟爆冷擊敗顏寬恒。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

記者戴若涵／綜合報導

台中第二選區立委一番激戰，陳柏惟成為政壇黑馬擊敗深耕台中的顏家子弟兵顏寬恒，破了顏家海線連霸不敗的神話。他12日凌晨1時許在臉書PO出「勝選感言」，坦言半年前有99%的選民不認識他，能夠當選要感謝很多人！上午11時許他再度PO文，透露上任後有8件事要做。

陳柏惟在勝選感言中提出3個承諾，包括「我承諾，立法委員陳柏惟的選民服務處，一樣為認同台灣的所有選民敞開；我承諾，立法委員陳柏惟會提供線上議題反映，以及國會議案進度的透明資訊，讓民主更加普及；我承諾，立法委員陳柏惟會堅持初衷，在台灣價值上堅定團結，但同時做為忠誠的在野黨，努力地監督執政黨」。

他上午11時18分再度在臉書上PO文，表示自己有很多事情要做、很多話想說，上任後有8件事情要先做，包括：

1.國會山莊進度，設專案小組討論

2.下午晚上踩腳踏車選區謝票

3.周一去高雄謝票與基進開會

4.選舉帆布優先提供支持者與棒壘球場雨天覆蓋紅土使用，組台中3Q壘球隊

5.關注未來性，正式中二辦公室成立將搭配攝影棚與選區特色風格

6.規劃每月固定選民服務地圖

7.延攬在地政治工作者，繼續很大很好玩，開啟青年里長計劃

8.開票結果中國一定很不爽，還出現台獨立委，需繼續與基進一起做全國政治教育，凝聚國族意識，防範更大的挑戰。

我沒有遲到，是時間遲到了！