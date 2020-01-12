時力退居國會第四大黨　徐永明打「亡昌感」保不住黃國昌

▲時代力量不分區立委當選人陳椒華、王婉諭、黃國昌、邱顯智。（合成圖／ETtoday資料照）

記者林銘翰／台北報導

2020大選落幕，時代力量共獲得1,098,044票，以7.75%的得票率搶下3席不分區立委席次，包括陳椒華、邱顯智、王婉諭皆順利當選，政黨票雖較2016年的744,315票有明顯成長，卻低於台灣民眾黨的1,588,706票、11.22％得票率，由目前的國會第三大黨退居第四，現任立委黃國昌也無緣續留國會。

根據中選會最新資訊，本次國民黨獲4,723,504 票、得票率33.35％，民進黨獲4,811,241票、得票率33.97%，民眾黨1,588,706票、得票率11.22％，時代力量獲1,098,044票、得票率7.75%。不分區立委席次預估，國民黨可拿13席、民進黨13席、民眾黨5席、時代力量3席。

▲時代力量在2019年下半年卻接連爆發出走潮。（圖／記者屠惠剛攝）

時代力量在2019年下半年卻接連爆發「出走潮」，先是黨籍立委高潞·以用國會辦公室主任因涉嫌以職務之便獲取綠能補助，最終遭時力黨中央祭出停權處分，最後也順勢開除黨籍；接著立委林昶佐、洪慈庸因黨內路線問題選擇退黨；時任黨主席的邱顯智事後也辭去黨魁一職。

爾後，由時任台北市黨部主委林昶佐推薦的台北市第七選區（信義、南松山）立委參選人陳雨凡因民調落後民進黨參選人許淑華，逕自與許淑華、林昶佐召開記者會宣布退選，時力秘書長吳佩芸隨後表示事前並不知情，對此深表遺憾，部分黨員不滿而連署要求黨中央將其除名。不料，陳雨凡一週後便以「團結抗中，道不相同」為由宣布退黨，隔天時力決策委員蕭新晟也跟進退黨。

最後，台灣民眾黨發起人蔡壁如11月6日在媒體專訪中表示，她建議民眾黨提名委員會邀請黃國昌，並列在不分區第一名，黃國昌事後雖表明「若收到邀請會拒絕」，8日卻引發時台北市議員林亮君與時任時代力量發言人吳崢的退不滿退黨。

事實上，時代力量「出走潮」的主要癥結點便是在於與民進黨的競合關係，區域立委因為在新北市與高雄市皆提出人選挑戰民進黨立委，在總統方面先前也沒有明確表態是否支持蔡英文連任，讓黨內以林昶佐、洪慈庸為主的「親綠派」與黃國昌、徐永明為主的「主戰派」埋下地雷。

▲時代力量黨主席徐永明同時代力量不分區立法委員參選人，前往中選會正式登記參選。（圖／記者湯興漢攝）

時代力量在去年11月12日公布不分區立委名單後，徐永明自認「名單是各政黨中最好」，也數度強調不分區的目標是「坐四望五搶六」，甚至將黃國昌擺在第四想要催出政黨票。徐永明事後更喊出「亡柯是4年後的想像，亡昌是30天後的真實對決」，盼透過主打「亡昌感」扮演催票機，讓名列不分區第四名的黃國昌順利進入國會。

投票結果出爐，本次時代力量共獲得1,098,044票，以7.75%的得票率搶下3席不分區立委席次，包括陳椒華、邱顯智、王婉諭皆順利當選，政黨票較2016年的744,315票有明顯成長，黃國昌卻無法續留國會。雖然已達到徐永明「百萬政黨票」的目標，「亡昌感」卻無法發揮作用保住黃國昌在國會的席次。

徐永明選後表示，這次的選舉不只是單純的選舉，雖然時代力量黨內歷經了一些變化，但非常感謝選民給予的支持，讓時代力量有機會繼續向前走。他說，從四年前的74萬票到今年的110萬票，不只是量的增加，更是選民支持時代力量只問是非的強力監督，「這是我們路線上的成功」。

不過徐永明也說，區域立委的轉型不是一蹴可幾，未來在區域立委時代力量會更加投入，時代力量未來會廣提名現任市議員的候選人參選區域立委，強化在地的組織和參與，2022年的縣市首長選舉也絕對不會缺席，「黃國昌也會是時代力量很重要的對象」。



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