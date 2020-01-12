　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力退居國會第四大黨　徐永明打「亡昌感」保不住黃國昌

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼時代力量不分區立委，陳椒華、王婉諭、黃國昌、邱顯智。（合成圖／ETtoday資料照）

▲時代力量不分區立委當選人陳椒華、王婉諭、黃國昌、邱顯智。（合成圖／ETtoday資料照）

記者林銘翰／台北報導

2020大選落幕，時代力量共獲得1,098,044票，以7.75%的得票率搶下3席不分區立委席次，包括陳椒華、邱顯智、王婉諭皆順利當選，政黨票雖較2016年的744,315票有明顯成長，卻低於台灣民眾黨的1,588,706票、11.22％得票率，由目前的國會第三大黨退居第四，現任立委黃國昌也無緣續留國會。

根據中選會最新資訊，本次國民黨獲4,723,504 票、得票率33.35％，民進黨獲4,811,241票、得票率33.97%，民眾黨1,588,706票、得票率11.22％，時代力量獲1,098,044票、得票率7.75%。不分區立委席次預估，國民黨可拿13席、民進黨13席、民眾黨5席、時代力量3席。

▲▼時代力量黨中央張貼春聯“諸事順力” 卻陷入風暴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量在2019年下半年卻接連爆發出走潮。（圖／記者屠惠剛攝）

時代力量在2019年下半年卻接連爆發「出走潮」，先是黨籍立委高潞·以用國會辦公室主任因涉嫌以職務之便獲取綠能補助，最終遭時力黨中央祭出停權處分，最後也順勢開除黨籍；接著立委林昶佐、洪慈庸因黨內路線問題選擇退黨；時任黨主席的邱顯智事後也辭去黨魁一職。

爾後，由時任台北市黨部主委林昶佐推薦的台北市第七選區（信義、南松山）立委參選人陳雨凡因民調落後民進黨參選人許淑華，逕自與許淑華、林昶佐召開記者會宣布退選，時力秘書長吳佩芸隨後表示事前並不知情，對此深表遺憾，部分黨員不滿而連署要求黨中央將其除名。不料，陳雨凡一週後便以「團結抗中，道不相同」為由宣布退黨，隔天時力決策委員蕭新晟也跟進退黨。

最後，台灣民眾黨發起人蔡壁如11月6日在媒體專訪中表示，她建議民眾黨提名委員會邀請黃國昌，並列在不分區第一名，黃國昌事後雖表明「若收到邀請會拒絕」，8日卻引發時台北市議員林亮君與時任時代力量發言人吳崢的退不滿退黨。

事實上，時代力量「出走潮」的主要癥結點便是在於與民進黨的競合關係，區域立委因為在新北市與高雄市皆提出人選挑戰民進黨立委，在總統方面先前也沒有明確表態是否支持蔡英文連任，讓黨內以林昶佐、洪慈庸為主的「親綠派」與黃國昌、徐永明為主的「主戰派」埋下地雷。

▲▼時代力量黨主席徐永明，明日(11/19) 將偕同時代力量不分區立法委員參選人，前往中選會正式登記參選。黃國昌、邱顯智、翟本喬、吳佩芸、趙芸菁、關心羚、陳椒華、王婉諭、詹智鈞、白卿芬，共同到場。（圖／記者湯興漢攝）

▲時代力量黨主席徐永明同時代力量不分區立法委員參選人，前往中選會正式登記參選。（圖／記者湯興漢攝）

時代力量在去年11月12日公布不分區立委名單後，徐永明自認「名單是各政黨中最好」，也數度強調不分區的目標是「坐四望五搶六」，甚至將黃國昌擺在第四想要催出政黨票。徐永明事後更喊出「亡柯是4年後的想像，亡昌是30天後的真實對決」，盼透過主打「亡昌感」扮演催票機，讓名列不分區第四名的黃國昌順利進入國會。

投票結果出爐，本次時代力量共獲得1,098,044票，以7.75%的得票率搶下3席不分區立委席次，包括陳椒華、邱顯智、王婉諭皆順利當選，政黨票較2016年的744,315票有明顯成長，黃國昌卻無法續留國會。雖然已達到徐永明「百萬政黨票」的目標，「亡昌感」卻無法發揮作用保住黃國昌在國會的席次。

▲▼2020不分區立委名單,時代力量（圖／ETtoday製表）

徐永明選後表示，這次的選舉不只是單純的選舉，雖然時代力量黨內歷經了一些變化，但非常感謝選民給予的支持，讓時代力量有機會繼續向前走。他說，從四年前的74萬票到今年的110萬票，不只是量的增加，更是選民支持時代力量只問是非的強力監督，「這是我們路線上的成功」。

不過徐永明也說，區域立委的轉型不是一蹴可幾，未來在區域立委時代力量會更加投入，時代力量未來會廣提名現任市議員的候選人參選區域立委，強化在地的組織和參與，2022年的縣市首長選舉也絕對不會缺席，「黃國昌也會是時代力量很重要的對象」。
 

其他人看了這些．．．

全台區域+不分區立委名單一次看　民進黨61席過半
民選最高票總統！蔡英文衝破800萬票　打破馬英九765萬票紀錄
韓國瑜敗選原因曝光！「3大關鍵」慘輸265萬票...下台一鞠躬

更多熱門新聞．．．

民眾黨158萬票進軍立院　「第三大黨主席」柯文哲12日啟程訪歐
親民黨「1席都沒」無緣進國會　只能靠「政黨補助款」延續生命
戰神掰了！時力擺脫滅黨危機奪3席　小燈泡媽闖關成功

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
178萬高雄人拚了！總統投票率77.44％成「六都冠軍」
全台藍綠分布圖出爐！背骨、夢幻3縣網驚呆
ET民調／蔡韓選前差距就是18%！蓋牌策略遮不了真實民意
全台區域+不分區113席立委名單一次看
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

逆勢上揚！2020大選投票率「創8年新高」　人數突破1446萬

「民進黨大勝」背後警訊！不分區得票率竟少10％　他曝往年數據點出關鍵

醫師作家早預言「國瑜、敦義聯手滅藍軍」　藍粉覺醒：不要再拱韓國瑜選黨主席

雖然開票結果大慘敗！　他分析「國民黨其實選得超好」

沈富雄「2數據」成2020神預言！關鍵表格曝光…一個月前就嗆：吳敦義裸退

國會最年輕正妹！27歲賴品妤擊敗老將　汐止區關鍵372票決勝

ET民調／預見國會小黨「大洗牌」　政黨票一直都是民進黨領先

柯文哲拿2024總統門票　小黨得票率過2％下屆還有機會

高雄人連續3次教訓「落跑市長」　他提數據驚曝：別把高雄當跳板

電影後製成立委「掃街就被笑」！陳柏惟扳倒台中海線…深夜感性直播：給我一點時間

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

韓國瑜現身投票所「韓冰在後」　民眾簇擁場面一度混亂

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

詹惟中56歲當首投族很抱歉　「我對台灣沒有盡到更多責任」

老闆車上發現韓幣一千萬嚇壞員工　他謹慎想報警...是年終開心滾地

營養師告訴你大賣場有何減脂食果汁要忌口！冬粉、豆漿是好選擇

逆勢上揚！2020大選投票率「創8年新高」　人數突破1446萬

「民進黨大勝」背後警訊！不分區得票率竟少10％　他曝往年數據點出關鍵

醫師作家早預言「國瑜、敦義聯手滅藍軍」　藍粉覺醒：不要再拱韓國瑜選黨主席

雖然開票結果大慘敗！　他分析「國民黨其實選得超好」

沈富雄「2數據」成2020神預言！關鍵表格曝光…一個月前就嗆：吳敦義裸退

國會最年輕正妹！27歲賴品妤擊敗老將　汐止區關鍵372票決勝

ET民調／預見國會小黨「大洗牌」　政黨票一直都是民進黨領先

柯文哲拿2024總統門票　小黨得票率過2％下屆還有機會

高雄人連續3次教訓「落跑市長」　他提數據驚曝：別把高雄當跳板

電影後製成立委「掃街就被笑」！陳柏惟扳倒台中海線…深夜感性直播：給我一點時間

逆勢上揚！2020大選投票率「創8年新高」　人數突破1446萬

「民進黨大勝」背後警訊！不分區得票率竟少10％　他曝往年數據點出關鍵

醫師作家早預言「國瑜、敦義聯手滅藍軍」　藍粉覺醒：不要再拱韓國瑜選黨主席

雖然開票結果大慘敗！　他分析「國民黨其實選得超好」

沈富雄「2數據」成2020神預言！關鍵表格曝光…一個月前就嗆：吳敦義裸退

國會最年輕正妹！27歲賴品妤擊敗老將　汐止區關鍵372票決勝

ET民調／預見國會小黨「大洗牌」　政黨票一直都是民進黨領先

布魯克林甜曬女友圍浴巾辣照！　「手擦黑色指甲油」網歪樓：好奇怪

柯文哲拿2024總統門票　小黨得票率過2％下屆還有機會

高雄人連續3次教訓「落跑市長」　他提數據驚曝：別把高雄當跳板

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

政治熱門新聞

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

全台藍綠分布圖！背骨、夢幻3縣網驚呆

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

韓國瑜輸蔡英文265萬票　黃暐瀚說話了

韓粉包圍高雄黨部：驗票啦、驗票

韓國瑜「3關鍵」輸265萬票　下台一鞠躬

神預言蔡破800萬票　鄉民：恐懼最強力量

教訓落跑市長　網：高雄不是跳板

韓國瑜敗選仍可領1.6億　得票數達門檻

黃昭順敗選「27年立委掰了」　粉專被出征

韓國瑜大敗！　韓粉痛哭「蔡英文當選就移民」

無緣續任立委　黃國昌曝下一步

立委爆冷3星寫紀錄　陳柏惟最驚奇

更多熱門

相關新聞

2020總統大選結果11日晚間出爐，國民黨總統候選人韓國瑜以267萬票的差距，輸給總統蔡英文。事實上，前立委沈富雄去年就已在臉書上預測，韓國瑜會輸250萬票，且國民黨的立委席次也無法過半，吳敦義的立法院長寶座根本是痴人說夢。

國會最年輕正妹　賴品妤擊敗政壇老將

國會最年輕正妹　賴品妤擊敗政壇老將

ET民調／預見國會小黨出現大洗牌

ET民調／預見國會小黨出現大洗牌

教訓落跑市長　網：高雄不是跳板

教訓落跑市長　網：高雄不是跳板

護主權贏過顧經濟　兩岸僵局怎解？

護主權贏過顧經濟　兩岸僵局怎解？

關鍵字：

2020大選2020總統大選2020立委選舉立法院時代力量黃國昌徐永明

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

全台藍綠分布圖！背骨、夢幻3縣網驚呆

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

蔡英文「八字箴言」　國台辦回應

分屍魔殺女華僑　切四肢割陰部棄屍

韓國瑜輸蔡英文265萬票　黃暐瀚說話了

韓粉包圍高雄黨部：驗票啦、驗票

韓國瑜「3關鍵」輸265萬票　下台一鞠躬

蔡英文拿817萬票連任！雞排妹爽翻「解放私照」

神預言蔡破800萬票　鄉民：恐懼最強力量

名模為30杯飲料和伊林撕破臉！

教訓落跑市長　網：高雄不是跳板

韓國瑜敗選仍可領1.6億　得票數達門檻

黃昭順敗選「27年立委掰了」　粉專被出征

更多

最夯影音

更多
韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任
試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

韓國瑜現身投票所「韓冰在後」　民眾簇擁場面一度混亂

韓國瑜現身投票所「韓冰在後」　民眾簇擁場面一度混亂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面