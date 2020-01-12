28萬高雄人給「落跑市長」教訓　蔡英文狠掃百萬擊潰韓國瑜

▲韓國瑜總統敗選發表感言說，將回到高雄全力拚市政。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

中選會公布2020總統大選正式得票數，民進黨候選人蔡英文以817 萬票連任成功，更刷新國內總統大選得票數紀錄，國民黨候選人韓國瑜只有552 萬票，慘輸264萬票。對比2018年底韓國瑜在高雄獲89萬票，打敗民進黨參選人陳其邁74萬票，這次高雄票數狂掉28萬票，只拿到61萬票。

時間回到2018年4月，韓國瑜代表國民黨南下角逐高雄市長，不到半年，全台各地刮起「韓風」，甚至韓被稱「一人救全黨」，最後狂掃89萬2545票，擊敗陳其邁74萬2239票，讓高雄已有20年的綠地，翻轉變藍天。

韓國瑜成功吸引死忠韓粉，原是國民黨希望，想趁此氣勢拚總統大位，卻因眾多因素敗選。這次總統大選以高雄來看，蔡英文拿下109萬7621票，打破前市長陳菊在市長選舉得票紀錄，韓國瑜卻僅拿下61萬0896票，雙方差了48萬多票，不到1年，當時投給韓國瑜的高雄市民少了28萬人。

根據中選會資料顯示，2012年總統大選，蔡英文在高雄獲88萬3158票，代表國民黨參選的馬英九73萬461票。2016年總統大選，蔡英文高雄拿了95萬5168票，代表國民黨參選的朱立倫只有39萬1823票。