立院副院長連任成功下一步受矚目　蔡其昌：讓我思考幾天

▲蔡其昌抵達小英競總，受到民眾熱烈歡呼。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

立法院副院長蔡其昌以逾10萬的得票數，遠遠超過第2名近3倍的票數，11日晚間到達蔡英文台中競總時受到現場數百民眾高聲歡呼，被問到未來是否會更上層樓角逐立法院長，蔡坦言他剛當選，還沒有想太多，讓他幾天思考和同僚討論後再說。

台中市8個立委選區，蔡其昌是第1個自行宣布當選的立委，事後統計得票數也超過10萬票，遠遠超過第2名，蔡晚間抵達小英競總，向現場支持者表達感謝，也接受大家熱烈歡呼。

蔡其昌被問到連任後的下一步動向時，蔡說，自己剛當選，民進黨立委席次也不知是否過半，他會多聽聽黨內前輩的意見，再做決定，目前沒有特別的看法，不過這問題，他想應該不會太久，給他幾天時間跟立法院的同僚聊一聊，很快就會有答案。

至於顏寬恒落選一事，蔡說，不是只有單一因素造成，首先，韓國瑜市長的選舉不理想，當然會影響到和韓連結緊密的人，此外，長期以來，台灣隨著不斷民主化，大家對於所謂的地方勢力或者地方派系的政治人物，本來就會有一些疑慮、擔心和不滿，他認為這是民主發展的必然，不是只有發生在顏家。

最後，蔡認為，候選人的條件也很有關係，陳柏惟本身就是一個充滿活力，帶給人家希望，口條非常流利，論述精準，而且很有個性的人，在這個時代，這樣的年輕人比較會得到選民的喜歡。

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