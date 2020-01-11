屏北立委當選人鍾佳濱發表當選感言　選戰有3個感謝

▲屏北立委當選人鍾佳濱發表當選感言，有3個感謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

連任成功的屏北立委當選人鍾佳濱發表當選感言，感謝屏東每一位支持蔡英文總統、賴清德副總統與佳濱的好朋友們，你們贏得勝利了！

他說，在這一場選舉之中，我有三個感謝。

第一，感謝我們的競選團隊，不只感謝這段時間在總部、在各後援會忙進忙出的夥伴，也謝謝陪著我們折文宣、掃街的志工們，大家都是默默地付出，為了屏東、為了台灣這塊土地在努力。在屏北這個地區第一次參選，很多朋友都是第一次認識，但他們卻願意義無反顧，秉持著同樣的信念，義不容辭地來幫助我們。

第二，感謝支持我們的鄉親，你們不只肯定了佳濱過去四年在國會的問政表現，也促成這個國家繼續讓蔡英文總統領導，讓我們的自由民主可以延續。

當然，也謝謝支持者肯定了民主進步黨，尤其是在過去一年，陷入最低潮，在從失敗當中、從錯誤當中記取教訓、重新爬起來的時候，謝謝你們願意疼惜民進黨這個大孫，願意繼續支持，給我們機會。

同時，我也要感謝選舉中沒有支持我們選民，謝謝你們願意出來投票，維護民主；民主最可貴的不是我們能站在多數的一方，而是不管我們是多數，還是少數，都會投下屬於自己的一票，一同承擔選舉的結果與責任。

第三，感謝這場選舉中我們的競爭對手，他們就像一面鏡子，從他們的身上，讓我們看到自己的不足與缺失，讓我們知道未來該如何改進；同時，他們所犯的錯誤也警惕著我們，不能重蹈覆轍，不然就會遭到這個社會的指責與唾棄。

台灣透過民主機制競爭，但關起門來我們終究是一家人，選舉過後不論是輸、是贏，我們仍然在同一個國家。因此在最後，我要額外感謝我們的競爭對手，讓我們看清楚我們的敵人到底是誰、到底在哪裡。

台灣真正的敵人，不是我們的競爭者，也不是他們的支持者，而是在境外利用民主制度的缺陷，企圖滲透我們社會內部、破壞我們的國家的人，才是我們真正的敵人。因此未來，我們在國會的問政，很重要的課題，就是如何提升、鞏固我們國家的民主安全，抵禦這些境外的敵人。

國民黨總統候選人韓國瑜先生的口號很響亮，「國家安全、人民有錢」，在總體目標方向並沒有錯，但有很嚴重的不足；「國家安全」，怎麼樣才安全？關在籠子裡豢養的鳥很安全，但沒有自由、沒有尊嚴，台灣要的國家安全，必須要建立在有自由、有尊嚴的前提之上，這一點，我們要請我們全體國民，作台灣民主自由的後盾；「人民有錢」，當然每個人都渴望發財，但不是每個人都能發財，太多國家的財富集中在少數人身上，過去我們台灣最引以為傲的，就是我們是一個均富的社會，未來的經濟政策，我們要著重強調，人民要有錢，但也要建立起分配的公平正義，讓賺不到錢的人也要得到國家有尊嚴的照顧，這是我們的目標，是我們未來四年要一起努力的方向。



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