　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏北立委當選人鍾佳濱發表當選感言　選戰有3個感謝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏北立委當選人鍾佳濱發表當選感言，有3個感謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏北立委當選人鍾佳濱發表當選感言，有3個感謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

連任成功的屏北立委當選人鍾佳濱發表當選感言，感謝屏東每一位支持蔡英文總統、賴清德副總統與佳濱的好朋友們，你們贏得勝利了！

他說，在這一場選舉之中，我有三個感謝。

第一，感謝我們的競選團隊，不只感謝這段時間在總部、在各後援會忙進忙出的夥伴，也謝謝陪著我們折文宣、掃街的志工們，大家都是默默地付出，為了屏東、為了台灣這塊土地在努力。在屏北這個地區第一次參選，很多朋友都是第一次認識，但他們卻願意義無反顧，秉持著同樣的信念，義不容辭地來幫助我們。

第二，感謝支持我們的鄉親，你們不只肯定了佳濱過去四年在國會的問政表現，也促成這個國家繼續讓蔡英文總統領導，讓我們的自由民主可以延續。

當然，也謝謝支持者肯定了民主進步黨，尤其是在過去一年，陷入最低潮，在從失敗當中、從錯誤當中記取教訓、重新爬起來的時候，謝謝你們願意疼惜民進黨這個大孫，願意繼續支持，給我們機會。

同時，我也要感謝選舉中沒有支持我們選民，謝謝你們願意出來投票，維護民主；民主最可貴的不是我們能站在多數的一方，而是不管我們是多數，還是少數，都會投下屬於自己的一票，一同承擔選舉的結果與責任。

第三，感謝這場選舉中我們的競爭對手，他們就像一面鏡子，從他們的身上，讓我們看到自己的不足與缺失，讓我們知道未來該如何改進；同時，他們所犯的錯誤也警惕著我們，不能重蹈覆轍，不然就會遭到這個社會的指責與唾棄。

台灣透過民主機制競爭，但關起門來我們終究是一家人，選舉過後不論是輸、是贏，我們仍然在同一個國家。因此在最後，我要額外感謝我們的競爭對手，讓我們看清楚我們的敵人到底是誰、到底在哪裡。

台灣真正的敵人，不是我們的競爭者，也不是他們的支持者，而是在境外利用民主制度的缺陷，企圖滲透我們社會內部、破壞我們的國家的人，才是我們真正的敵人。因此未來，我們在國會的問政，很重要的課題，就是如何提升、鞏固我們國家的民主安全，抵禦這些境外的敵人。

國民黨總統候選人韓國瑜先生的口號很響亮，「國家安全、人民有錢」，在總體目標方向並沒有錯，但有很嚴重的不足；「國家安全」，怎麼樣才安全？關在籠子裡豢養的鳥很安全，但沒有自由、沒有尊嚴，台灣要的國家安全，必須要建立在有自由、有尊嚴的前提之上，這一點，我們要請我們全體國民，作台灣民主自由的後盾；「人民有錢」，當然每個人都渴望發財，但不是每個人都能發財，太多國家的財富集中在少數人身上，過去我們台灣最引以為傲的，就是我們是一個均富的社會，未來的經濟政策，我們要著重強調，人民要有錢，但也要建立起分配的公平正義，讓賺不到錢的人也要得到國家有尊嚴的照顧，這是我們的目標，是我們未來四年要一起努力的方向。


►「KIEHL'S契爾氏 金盞花植物精華化妝水」
 

ET快訊
差距697票落敗…洪慈庸回應「是否驗票」！曝選後打算落淚了
全台吃雞排！網友岔賭「蔡英文800萬票」慘了　鄉民截圖嗨：嘴
韓國瑜大敗！鋼鐵韓粉激動痛哭：蔡英文當選「要移民」
慶蔡英文連任！486先生宣布「打折72小時」　網站塞爆
影／韓國瑜敗選「心裡話」全文！賀蔡英文連任：我星期一回高雄上
2020大選終極懶人包！「全台區域立委」當選一次看
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東大團結＆南北作伙贏　縣長潘孟安：屏東人的驕傲

桃園民進黨黃世杰當選立委　感謝鄉親用選票決定台灣未來

屏北立委當選人鍾佳濱發表當選感言　選戰有3個感謝

雲林第一選區立法委員候選人蘇治芬　領先近萬票自行宣布當選

台中男蓋錯政黨票心急撕毀遭法辦！他嘆：我老了，不懂法律

親弟揚言斷絕姊弟關係　陳樹菊現身投票：我不知道

請投神聖一票　台南市選委會主委方進呈陪同黃偉哲慰問選務人員　

柯呈枋雙眼浮腫現身投票　謝衣鳳要回家洗牛仔褲

影／鄭文燦：投票踴躍代表大家珍惜權利　選出支持候選人與政黨

台南第二選區李武龍投票　籲鄉親不要浪費自己的公民權益

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

彭于晏還單身：大家請放心　結婚會公布嗎..「話先不說死」

《猛禽小隊：小丑女大解放》官方主預告

輾斷浪浪雙腿！計程車司機秒駛去　牠癱瘓強爬行、大聲哀嚎：誰能救我

屏東大團結＆南北作伙贏　縣長潘孟安：屏東人的驕傲

桃園民進黨黃世杰當選立委　感謝鄉親用選票決定台灣未來

屏北立委當選人鍾佳濱發表當選感言　選戰有3個感謝

雲林第一選區立法委員候選人蘇治芬　領先近萬票自行宣布當選

台中男蓋錯政黨票心急撕毀遭法辦！他嘆：我老了，不懂法律

親弟揚言斷絕姊弟關係　陳樹菊現身投票：我不知道

請投神聖一票　台南市選委會主委方進呈陪同黃偉哲慰問選務人員　

柯呈枋雙眼浮腫現身投票　謝衣鳳要回家洗牛仔褲

影／鄭文燦：投票踴躍代表大家珍惜權利　選出支持候選人與政黨

台南第二選區李武龍投票　籲鄉親不要浪費自己的公民權益

台南立委／郭國文對上李武龍　大勝4萬多票成功連任

2020大選／第10屆立法委員當選人完整名單　綠61席、藍38席

台南立委／王定宇連任成功　洪秀柱雖有理想難以翻轉

影／「謝謝沒投給我的人！」蔡英文：我會繼續努力、我們都是台灣人

屏東立委／選前臨時換將　綠營蘇震清仍以無黨籍當選

實踐教授蔡亦竹「泛綠過半」穿裙子上課！試套百褶裙　網朝聖笑噴：毛刮一下

影／感謝賴清德、陳建仁、蘇貞昌、卓榮泰　蔡英文談陳菊：永遠是溫暖大姐

嘉義立委／陳明文蔡易餘連任成功　票數差距保住「明文規定」

快訊／韓國瑜大敗遭點名「知所進退」　葉毓蘭：國民黨政黨票選的不錯

彰化立委／全縣4席當選立委全是女力　柯呈枋衝不過關

地方熱門新聞

即／蘇治芬查賄險遭撞！張嘉郡陣營反擊

桃園餐廳拜託情侶移車　竟慘收1星負評

親弟揚言斷絕姊弟關係　陳樹菊：我不知道

不想投就撕掉　屏首投族被逮慌了

遏止改裝車輛歪風　屏警聯合出擊

每人6000元！彰化市發1.4億年終大紅包　資格曝

陳世凱二度敗選　顏寬恒贏5899票

撕毀政黨票遭法辦他嘆：不懂法律

蔣萬安近9萬票支持　守藍營票倉

柯呈枋雙眼浮腫　謝衣鳳洗牛仔褲

競選活動到今晚　投票日犯規小心罰500萬

為殺警案自清　蕭景田真心告白

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

更多熱門

相關新聞

快訊／贏了！蔡英文、賴清德合體站上勝選舞台　支持者爆熱烈歡呼

快訊／贏了！蔡英文、賴清德合體站上勝選舞台　支持者爆熱烈歡呼

2020總統立委大選11日舉行投開票，總統選戰部分由爭取連任的總統蔡英文對戰國民黨對手韓國瑜，「台灣隊長」蔡英文一路領先，最後以超過八百萬票成為史上最高的民選總統。蔡英文、賴清德晚間近九點站上勝選舞台，台下支持者爆出熱烈歡呼。

快訊／蔡英文：隨時可跟北京重啟協商

快訊／蔡英文：隨時可跟北京重啟協商

未達5%門檻　王浩宇宣布退出綠黨

未達5%門檻　王浩宇宣布退出綠黨

楊秋興：韓國瑜若接國民黨主席...這個黨就完蛋

楊秋興：韓國瑜若接國民黨主席...這個黨就完蛋

吳敦義請辭留伏筆：中常會怎麼決定下週才能了解

吳敦義請辭留伏筆：中常會怎麼決定下週才能了解

關鍵字：

2020大選2020屏東縣立委鍾佳濱

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

不斷更新／民眾黨5席、時力3席　保住黃國昌失敗

快訊／戰神掰了！時代力量奪3席擺脫滅黨危機

「韓國瑜後援會」翻盤！管理員發文：臥底的通通來

不斷更新／蔡英文最新開票情況

正妹「癌細胞吞噬全身」不救了！拍美照留念生命垂危

神預言蔡破800萬票　鄉民：恐懼最強力量

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

白癡公主返鄉才發現「忘帶身分證」！

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

快訊／民選最高票總統！蔡英文衝破800萬票　打破馬英九765萬票紀錄

更多

最夯影音

更多
凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸
蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面