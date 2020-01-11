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影／民主不是用錢砸的、是靠人心　宋楚瑜：希望台灣人心不要消沈

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▲▼ 2020宋楚瑜開票之夜,宋楚瑜謝票。（圖／記者周宸亘攝）

▲2020宋楚瑜開票之夜，宋楚瑜謝票。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020選舉結果即將揭曉，親民黨總統候選人11日晚間前往競總，發表敗選感言。宋楚瑜指出，他接受人民所做的決定，他強調，台灣民主不是用錢砸的，台灣民主是靠人心，希望台灣人心不要消沈。

宋楚瑜致詞指出，應該放下藍綠對決，我們一直希望走中道，把這樣的訊息讓民眾了解，很希望為台灣解開這樣的心結，讓台灣相親相愛，大家不再對立。

宋楚瑜指出，現在結果由人民做了決定，他和余湘和親民黨幹部都接受人民所做的決定，這不就是我們所期待台灣民主的價值，要尊重人民所做的決定。

宋楚瑜說，非常感謝幾位拔刀相助，打出不容易的戰役，謝謝余湘，如果沒有找了她，根本不可能參選，而且他還一魚兩吃，謝謝于美人幫忙，也謝謝鴻海創辦人把兩位重要好幹部借給我們，還有滕西華、李鴻鈞等人的幫忙。

宋楚瑜說，這一次在中華民國立委選舉，創下一個讓我們驕傲的紀律，時間最短，11月到今天還不到三個月，兩個多月能夠有這樣子，讓人民對重要的問題，看出我們未來到底怎麼走。

宋楚瑜說，選舉雖然結束，還是那句話，憂國憂民，又憂國民黨，又憂民進黨，女兒宋鎮邁告訴他，「爸爸，你只要出去謝謝他們，不要多講話」，現在贏的人在慶功，輸的人在痛哭，但是在歡呼和喪志的中道，讓人民聽到堅持的聲音。

宋楚瑜說指出，台灣愛拚才會贏，愛闖不會贏，亂闖更不會贏，堅持立場把台灣民主價值讓全世界刮目相看，讓對岸曉得台灣人真正期待兩岸人相互尊重，但是正重要自己要自強，讓人家覺得把自己管好。

宋楚瑜指出，這次花費比一位立法委員的消耗還要少，台灣民主不是用錢砸的，台灣民主是靠人心，希望台灣人心不要消沈；他分享，宋鎮邁告訴她，你這次出來，不是為了選戰勝負，是要把重大問題加以定位。

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