雲端最前線／投票率超高　葉元之：選舉中「仇恨值高」

▲2020大選投票日人潮。（圖／攝影中心）

記者馬叔安／綜合報導

台北市議員葉元之11日表示，在這次的大選中的投票率高，而且其中的「仇恨值」也很高。他舉例，連以慈善聞名的陳樹菊也因支持韓國榆而遭抨擊，以及韓國瑜的女兒韓冰在維基百科的中的身分也被竄改，類似的情況在過去的選舉過程中無法想像。

《ETtoday新聞雲》《雲端最前線》總統大選開票特別報導中，葉元之指出，11日當天下午3點左右，板橋的投票率已經高達7成7，而且可能上看8成，高投票率意味著選情的激烈。

他說，有許多人在這次的選舉中十分熱衷，雙方都被強烈動員，例如在競選活動前很早就到現場卡位，類似的情況過去很難看到，而這代表一方面選民很希望自己支持的候選人當選，另一方面也反映出民眾對現狀的不滿。

此外，同樣上節目的台北市政府市長室顧問周榆修表示，針對選舉當晚可能發生的各種情況，臺北市政府有相關在開票後狀況已做好準備。

《雲端最前線》主持人楊文嘉率領韓國瑜競選辦公室發言人葉元之、親民黨發言人于美人、台北市政府市長室顧問周榆修等各黨代表，再加上龐大的時事評論團，鄭師誠、黃創夏、杜聖聰、廖達琪、張宇韶以及鈕則勳，最獨家的資訊都在《雲端最前線》。

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