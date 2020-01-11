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快訊／韓國瑜致電蔡英文「祝賀當選」：一定服從選舉結果

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記者洪靖宜、許宥孺、莊智勝／高雄報導

2020總統立委大選11日投開票，國民黨總統候選人韓國瑜挾帶龐大韓粉聲量，力戰尋求連任的民進黨總統候選人蔡英文、以及親民黨總統候選人宋楚瑜，選前局勢相當詭譎，號稱是歷史上「變化最劇烈的大選」，但自開票後，韓國瑜一路落後，隨著時間拉長，蔡英文得票數更逐漸與韓、宋拉開距離，晚間8時30分，蔡英文已領先韓國瑜250萬票，現場苦守開票結果的韓粉們也忍不住落下眼淚。韓國瑜稍早現身發表談話，表示已經致電蔡英文，親自祝賀她當選。

▲韓國瑜總統敗選，發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜登台發表感言。（圖／記者林敬旻攝）

總統大選11日下午4時正式開票，韓國瑜、蔡英文2人的得票數一度相當接近，蔡英文起初雖微幅領先，但韓國瑜仍緊咬在後，隨著開票時間過去，蔡英文逐漸與韓國瑜拉開差距，開票短短約30分鐘就已領先10萬票，隨著時間雙方差距不斷拉大，令蔡英文支持者一度歡聲雷動，氣勢相當高昂。

對比蔡英文，韓國瑜高雄競總支持者自開票後神情就一直相當凝重，一改開票前激昂的情緒，隨著與蔡英文得票數逐漸拉開，在開票1小時後，韓國瑜已經落後70萬票，現場韓粉們眉頭緊鎖，氣氛十分凝重；傍晚6時40分許，韓國瑜已經落後蔡英文125萬票；晚間8時30分差距持續擴大到250萬票，韓粉雖然難掩失望情緒，但仍在現場高歌、持續守候，還有情緒較為激動的支持者，數度對著舞台高喊「驗票」。

韓國瑜晚間6時40分抵達競總，但卻一直到晚間8時45分才終於現身登台，對現場支持者表達感謝，同時表示，稍早自己已經親自致電蔡英文祝賀，「既然是國民決定，身為參選人，一定服從選舉結果，蔡英文未來獲得人民授權執政，希望可以為台灣開創安居樂業，人民幸福快樂的好日子！」

▼開票前韓粉還滿懷希望，開心揮舞國旗、呼喊口號。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜高雄競選總部開票現場，韓粉熱情呼喊口號。（圖／記者林敬旻攝）

▼韓國瑜開票後持續落後，韓粉激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉落淚。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉憂心不已。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉憂心不已。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉憂心不已。（圖／記者林敬旻攝）

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