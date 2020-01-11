「亡國感」刺激年輕選民投票！港學者：蔡英文支持者害怕成為「下個港人」

▲蔡英文得票數破800萬。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者朱世凱／綜合報導

2020總統大選除了台灣民眾積極參與外，香港網友也相當關注。香港中文大學客座副教授仇國平認為，泛綠陣營的政黨在造勢大會上常常利用香港作為他們宣傳的例子，強調如果不出來投票或者投票選出立場親中的政黨候選人，未來台灣將變成現在的香港；在這樣強烈「亡國感」的刺激下，年輕選民終於走出來表達想法，因為蔡英文的支持者都擔心，台灣人將來會成為下個港人。

仇國平說，他非常羨慕台灣民眾能有機會以「一人一票」的方式選舉總統，但他擔心台灣人對於自由民主感到理所當然，所以在捍衛自由方面的意識就不太在意；泛綠陣營或許意識到這樣的問題，所以多次搬出香港事件，刺激台灣年輕人出來投票，「如果不投票或是選出立場親中的候選人，那未來的台灣人將變成今天的香港年輕人，可能要上街示威，並且要面對被警察毆打或被失蹤的下場。」

▼亡國感刺激下，讓民眾踴躍出門投票。（圖／記者湯興漢攝）

據港媒《立場新聞》報導，一名生於台灣、居於日本的年輕人透露，近幾個月台灣瀰漫著明顯的「亡國感」，很多台灣政治人物去對岸的時候，都令人感覺他們立場模糊；但蔡英文卻能夠明確表態自己立場，讓人感覺值得信賴，「表態是一件很困難的事，儘管她是女性，但仍可以如此堅定地對中國說這麼強硬的話，這給了我很大信心。」

這名年輕人更表示，「有些日本人無法理解我的行為，認為為什麼一定要回家投票？事實上我2019年9月就已經訂好機票了；我說，我一定得回去，『因為這可能是台灣最後一次投票。』」仇國平最後指出，對很多台灣人來說，香港確實是一個很大的警示，這也間接影響了台灣大選。

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