快訊／衝破800萬票！締造歷史　設下最新「蔡英文障礙」

▲2020蔡英文開票之夜，民進黨黨部現場空拍。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

2020年大選11日進行投開票，晚間8點50分左右，總統蔡英文得票突破800萬票，不僅超過自己在2016年第一任時的689萬票，甚至超過前總統馬英九在2008年的765萬票，寫下歷史紀錄，並設下最新「蔡英文障礙」。

「台灣隊長」蔡英文從下午4點開票以來，票數就一路領先國民黨總統候選人韓國瑜，在晚間8點左右，她的票數更正式衝破700萬票大關，超過她2016年第一任時的689萬票的紀錄。接著，她更在接近9點時，得票數超越馬英九在2008年拿下的765萬票，寫下歷史紀錄。

回顧台灣歷年總統大選結果，在1996年時，李登輝與連戰拿下581萬票，擊敗民進黨的彭明敏與謝長廷；在2000年時，陳水扁與呂秀蓮拿下487萬票，擊敗國民黨的連戰、蕭萬長的292萬票，以及無黨籍的宋楚瑜、張昭雄。

在2004年時，陳水扁、呂秀蓮拿下647萬票，贏過國民黨與親民黨聯手的連戰、宋楚瑜組合。在2008年時，國民黨的馬英九、蕭萬長拿下破紀錄的765萬票，擊敗民進黨的謝長廷、蘇貞昌的544萬票。

在2012年時，國民黨馬英九、吳敦義拿下689萬票，擊退民進黨蔡英文與蘇嘉全的609萬票；在2016年時，民進黨蔡英文、陳建仁組合拿下689萬票，擊敗國民黨朱立倫與王如玄的381萬票。