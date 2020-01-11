感謝屏東鄉親支持　屏南立委當選人蘇震清：大家一起來鞭策監督

▲支持者致贈蘇震清高票當選賀詞 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏南立委候選人蘇震清得知當選後，在競選團隊陪同下發表感言。他除了感謝競選總幹事莊瑞雄及所有競選伙伴的付出外，也感謝屏南鄉親的肯定及屏北鄉親的幫助，屏東是他的家、他的根，未來一定扮好自己的角色，無論問政、服務、爭取建設，都會全力以赴。

蘇震清表示，有接到周佳琪向他恭喜的電話，也互相勉勵。他告訴對方，選舉是一時的，難免會有激情，選後要一起為屏東、為台灣來努力。

蘇震清發表感言説，很感謝屏南鄉親給他高度的支持，也要感謝屏北鄉親做他的後盾，用電話或親自拜託屏南的親友支持他。當然，還要感謝競選團隊及各後援會的努力付出。屏南鄉親給他機會，他一定會做給大家看，「人找得到，服務看得到，感受得到。」

蘇震清說，他在3屆立委任内，始終把人民放在心上，「聽人民的聲音，做人民的需要。」對於支持他的鄉親，他深深感謝，對於没有支持他的鄉親，他也要感謝，未來他一定扮好自己的角色，期盼大家一起來鞭策他、監督他。

他又説，選舉或有區域之分，但他服務没有分別，屏南、屏北都是一家人，屏東是他的根、他的家，未來在問政、服務、爭取建設上，他一定全力以赴，讓屏東的未來更好。

他並向小英總統報告説，他没讓小英總統和屏東鄉親失望，他守住了總統故鄉這一席。而未來會更加努力付出，不僅會實現承諾守護台灣，對於屏東33鄉鎮的發展，包括離島及原住民地區，都會盡心盡力去做，包括交通平權、農漁業、教育文化、老年幼兒等各方面。

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