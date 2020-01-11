嘉市立委王美惠票數創新高　前年市長黃敏惠還差2萬多票

▲民進黨候選人王美惠嘉義市立委大勝。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者路皓惟／綜合報導

2020年嘉義市立委選舉，民進黨候選人王美惠狂拿7萬9千票(正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。)，狂勝國民黨候選人傅大偉2萬4千多票，若拿2018年嘉義市市長選舉的得票數相比，國民黨黃敏惠都還差了2萬多票。由此可見，王美惠在本次8搶1的激烈選戰中是大幅勝出。

原先綠營擔心王美惠票源會遭其他無黨候選人沒瓜分，但最終結果不但沒有，而且還猛拿7萬7千多票，大勝傅大偉2萬4千多票，而她的得票數比起其他的7位候選人相加還要多，是完完全全的大贏。

回顧2018年縣市長選舉，當時22縣市有7縣市「綠地變回藍天」，其中包括嘉義市，該屆選舉嘉義市國民黨黃敏惠與無黨籍蕭淑麗、民進黨涂醒哲及黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統競爭。

當時黃敏惠面對嘉義地方政治派系「蕭家班」蕭淑麗的強力挑戰，以及當時現任市長涂醒哲，形成三強鼎立局面，最後黃敏惠以5萬8558票勝選，以千票險勝涂醒哲，當選嘉義市長。

從前年嘉義市單一選區市長選舉和本次立委選舉來看，王美惠可說是拿下歷史性的勝利，得票7萬7千確定已經寫下自2005年修憲後採用單一選區制，嘉義市選區立委票數新高，比前年當選市長的黃敏惠票數還要多出近2萬票。

民進黨王美惠至今連任4屆嘉義市議員，並且連續3屆拿下西區暨全市市議員選舉最高票，今年是他第一次參選就當選嘉義市立委。

▲嘉義市長黃敏惠。（圖／記者李毓康攝）



►快來搶精選年節禮盒，限量台灣野生一口烏魚子大特價！

►過年必備！涮嘴不膩的椒麻花生禮盒特價中～