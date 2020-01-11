影／台灣隊長再辣4年！蔡英文感謝「隊友」：每張選票都是守護下一代的力量





▲蔡英文透過LINE感謝支持者。（圖／翻攝自蔡英文LINE帳號）

記者袁茵、陶本和、蔣婕妤／台北報導

2020總統大選落幕，總統蔡英文挑戰連任成功，拿下817萬高票。蔡英文除了在競選總部外發表勝選感言，並且向所有支持者深深一鞠躬表達感謝之外，也透過官方LINE帳號表示，「讓我們一起繼續努力」、「再辣四年」。

蔡英文用官方LINE帳號發出一張照片，內容提到，「謝謝各位台灣隊友的支持，你們的每一張選票，都是守護台灣下一代的力量。未來，讓我們一起繼續努力。為了台灣，團結合作，陪我再辣四年！台灣隊長 蔡英文 2020.1.11」。

而蔡英文也在競選總部現場表示，謝謝全體台灣人民，守護了民主自由，「讓我們團結再一起克服所有挑戰，所有困難！」現場民眾聽聞後瘋狂尖叫，讓蔡英文露出一抹微笑，開心的心情完全寫在臉上。

蔡英文說，台灣不只有民主、自由，接下來重要使命是，2300萬人要讓全世界都為我們團結而感動，為中華民國台灣成功感動好不好？謝謝大家。

隨後，台上主持人大喊「團結台灣民主勝利！」蔡英文和台上的賴清德、陳建仁、卓榮泰、陳菊、蘇貞昌等一行人牽手，向現場民眾深深一鞠躬。而現場則飄灑勝選紙花，使氣氛飆升至最高潮。

▼2020總統蔡英文開票之夜，蔡英文總統。（圖／記者李毓康攝）