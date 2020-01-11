不分區立委新黨得票約1%　邱毅：大概是「最後一戰」

▲邱毅名列新黨不分區立委首位。（圖／記者林敬旻攝）

記者馬叔安／綜合報導

本屆不分區立委選舉開票接近尾聲，具有統派色彩的新黨直到當天晚間7點46分左右，得票43,494票，比例約1%，尚未通過5%的門檻。在該黨不分區名單排列首位的邱毅稍早曾表示，這次大概是自己的「最後一戰」。

新黨目前在立法院沒有立委席次，本屆也沒有推出區域立委候選人，不分區立委候選人則一共有10名，相比上一屆2016年的立委選戰，新黨則推出2名區域和10名不分區立委候選人。

新黨本屆不分區立委名單依照順序為邱毅、陳麗玲、沈采穎、王炳忠、賀樺、林明正、黃乃芸、龐文楚、郝永瑞、楊世光。本屆不分區立委由19個政黨爭取34個席位，只要超過5%的得票門檻就能得到2席。

邱毅為新黨不分區立委排名第一，在政壇打滾多年的邱毅，原本在本次選舉列為國民黨不分區立委第8位安全名單中，但之後因受到各方輿論影響，邱毅退出國民黨不分區名單，加入新黨不分區名單。

邱毅10日在臉書寫道，「最後一個希望，新黨能在政黨票衝破「百分之五」的門檻，成為立法院內最具戰鬥力，最不受醬缸文化污染的問政團隊，為滿佈陰霾的政治天空，劃出一道熣燦的亮光，這應該是我政治生涯的最後期望了！」

投票最終結果以中選會公佈為準。

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