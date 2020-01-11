503字罵爆蔡英文　邱毅：台灣政治不能碰了！我還是安靜終老

▲邱毅。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

2020大選結果出爐，總統蔡英文以800萬餘票高票當選。針對大選結果，落選的新黨不分區立委候選人邱毅稍早在臉書上以503字痛罵蔡英文並直言，「台灣政治已經不能碰了」、「我奮鬥了一生，已經累了、倦了、乏了，不能再力挽狂瀾了，還是安安靜靜的養老終老吧！」

針對大選結果，邱毅首先表示，雖令人錯愕，也看清楚一些現象的真實，第一，台灣已經沒有了是非黑白，「再談公平正義的只是儍瓜的行徑而已，所以，博士是假冒的無所謂。畜養暗黑網軍霸凌人、踐踏人也無所謂。貪污腐化詐領公帑，更加無所謂。捏造假共諜案，製造綠色恐怖，當然也沒有人敢反對抗拒」。

其次，邱毅指出，台灣已經沒有討論「兩岸統一」的空間，不接受台獨或獨台，堅持統一信念，「那怕你有再大的政治魅力，或為台灣人民做了再多的建樹，一樣註定要在政治場域裏被淘汰」；第三，台灣已進入一個日趨下流的媚俗社會，沒有什麼叫對的、正確的，「必須迎合一些年輕人的癖好，如支持同性婚姻合法化，支持廢除死刑等，若不與污濁的逆流同行，你將成為被攻擊的落伍象徵」。

邱毅再指，台灣不僅是雙重標準，且是沒有標準，蔡英文多少弊案被揭露出來，有許多甚至是鐵證如山，但她是「辣台妹」、「台獨女皇」，所以什麼都傷不了她分毫，而一堆「假消息」攻擊抹黑韓國瑜，卻是如影隨形的糾纏不休，有理説不清，整個言論巿場全被暗黑網軍或被收買的媒體、名嘴所操控。

邱毅直言，台灣政治已經不能碰了，台灣未來的前途，就由蔡英文帶著廢青走向衰亡吧，「我奮鬥了一生，已經累了、倦了、乏了，不能再力挽狂瀾了，還是安安靜靜的養老終老吧！」