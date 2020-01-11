快訊／朱立倫偕高婉倩投票　「以公民身份投票感覺很輕鬆」

記者黃詩崴／新北報導

2020總統大選11日投票，國民黨總統候選人韓國瑜競總主委朱立倫今早10點前往新北市三重五華國小投票，早上天氣良好投票人潮眾多，朱立倫偕老婆高婉倩一起排了15分鐘的隊伍完成投票。朱立倫受訪表示，「首度以一般公民的身份參與投票，感覺非常輕鬆。」

▲朱立倫偕老婆高婉倩到五華國小投票。（圖／記者張克銘攝）



▲民眾紛紛搶著跟朱立倫合照。（圖／記者張克銘攝）



朱立倫約在10點抵達五華國小，一到場與現場排隊民眾一一握手致敬，不少民眾搶著與朱立倫合照，包括三重區富貴里里長胡天龍以及現場的警察同仁，前新北市市長在選區人氣依舊旺盛。

朱立倫時受訪表示，「今天天氣很好，我預估投票率會提高不少，也鼓勵大家都要出門投票。我覺得台灣民主真的非常偉大，投完票後希望不管最後的結果，大家都能夠擁抱彼此，我們都是一家人。」

朱立倫原本剛到現場時，看到投票人潮預估要排20分鐘的隊伍，他表示，「今天投票人潮不少，但是經過上次的經驗，感覺大家都比較早出來投票，投票的速度也快了不少。」朱立倫偕老婆高婉倩一同到場投票，被問到原本就打算跟老婆來投票嗎？他笑答：「我每次都帶著她來投！」

▼朱立倫偕老婆高婉倩到五華國小投票。（圖／記者張克銘攝）



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