影／「港湖女神」高嘉瑜穿粉紫現身南港投票　支持者開心抱愛犬合影

記者崔至雲／台北報導

今天是2020總統、立委大選投票日，一大早天氣不錯，有不少民眾人出來投票，北市第四選區民進黨立委候選人高嘉瑜上午10時自己隻身前往南港東新國小投票，約5分鐘完成投票，現場不少民眾興奮抱著愛犬搶著和她合影留念。

▲高嘉瑜與支持者愛犬合影。（圖／記者崔至雲攝）

高嘉瑜在投票前接受媒體採訪時表示，現在的心情蠻開心的，因為今天天氣很好，看到很多人都出來投票，覺得台灣的民主真的很成熟，「我覺得蠻感動的」。

▲▼ 高嘉瑜前往投開票所投票。（圖／記者崔至雲攝）



她也說，台灣的民主好不容易才有今天，看到很多人在關心台灣選舉，特別是遇到很多來自香港、新加坡、大陸的朋友，「他們對我們的民主投票都非常的期待，也用熱情在支持我們」，因此大家應更珍惜所擁有的，並珍惜手中的這一票，然後去投票。

高嘉瑜投票前不忘呼籲，早上確實看到很多人一早就在排隊，但還是屬中、老年人居多，還是希望有年輕人出來投票，「年輕人的投票是影響這次選舉的一個關鍵」。

▲高嘉瑜與支持者合影。（圖／記者崔至雲攝）

對於這次投開票所有異動，有民眾反映會造成不便。高嘉瑜也說，早上確實有選民跟她反應投票的人潮很多，「所以會排隊排很久，很多人都不想等了」，可能會影響投票意願，但她也表示，有幾處有新增圈票處。

▲高嘉瑜與支持者合影。（圖／記者崔至雲攝）

