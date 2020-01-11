彰化立委／反送中推波助瀾　民進黨陳秀寶翻盤勝出

▲陳秀寶贏得立委席次。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨第一選區立委，連任3屆彰化縣議員陳秀寶與藍營在彰化唯一一席立委柯呈枋角逐，相較於陳秀寶擁有高人氣，天天有中央級大將南下回防輔選，柯呈枋則是不打口水戰，清白參選，靠著民意基礎，每天都站在路口及進行車隊拜票尋求連任，藍綠兩強實力相當，最終陳秀寶終於不負選民所託，角逐立委成功。

陳秀寶父親陳進丁曾任前國民黨及無黨籍聯盟立委，於2010年加入民進黨，在地方累積深厚的民意基礎，陳秀寶長期在國會辦公室擔任助理，熟諳政務，以清新的形象曾擔任過17,18及19屆的彰化縣議員，受到黨中央的極力重視。

柯呈枋曾任彰化縣副縣長柯呈枋，清寒出身，從小一路苦學，以全國高考狀元成績進入公職服務，柯說他一路走來最了解基層需求，所以在補選時鹿和地區提出十大政見，未來希望能苦民所苦，照顧，以促進彰化經濟建設未來發展。

柯呈枋的選舉文宣廣告，訴求出身海線，擔任立委半年多來，始終兢兢業業，在中央勤於問政，為彰化爭取經費，並以優秀團隊的確實服務來紮根地方，從不口出惡言，也不議論旁人是非，以期能不負選民所託。

但包括羅文嘉及中央級府顯大將南下時，一度暗示賭盤干預選舉情況嚴重，只要成功圍堵，綠營就會當選因此呼籲彰化選民用選票來抵制不對稱賭盤的干預選舉行為，尤其是年輕的朋友務必回彰化投票，因為年輕人是最能夠搶救台灣民主，抵禦境外力量干預台灣選舉的最重要力量。

最終國民黨主打的一例一休及空污依舊不敵民進黨的反滲透法及反送中等情勢，現任立委柯呈枋敗給了縣議員陳秀寶，無法保住鹿和區立委席次。

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