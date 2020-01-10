影／還記得嗎？蔡英文50分鐘「經典回顧大串燒」：我和你們最好的回憶…

記者袁茵／台北報導

2020總統大選在即，總統蔡英文結束10日在凱達格蘭大道造勢後，於臉書上PO出「台灣隊長經典回顧大串燒」影片，提及大家在社群上一起走過的點點滴滴，「對我來說，都是一場難忘的旅程，也是我和你們最好的回憶，感謝這些日子有你們的陪伴與鼓勵。」

「各位辣台派、台灣隊友，晚安！」蔡英文10日晚間10時在臉書上提到，他們剛結束在凱道的「民主勝利之夜」的選前造勢活動，很多人可能正在高鐵上、在客運上、在火車上、在捷運上，或者已經洗好澡，準備明天一大早要去投票。

▲蔡英文「台灣隊長經典回顧大串燒」影片。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專影片）

蔡英文說，她希望借用大家10日最後一點點的時間，看看所有人在社群上一起走過一年的經典回顧，「這些畫面，對我來說，都是一場難忘的旅程，也是我和你們最好的回憶，感謝這些日子有你們的陪伴與鼓勵。」

蔡英文提醒，最重要的，明天就是投票日了，記得帶著身分證、印章，還有選舉通知單一起去投票，一起決定國家的未來！「明天，讓全世界聽見民主的聲音，看見一個團結而光榮的台灣。」

根據蔡英文PO出的50分鐘影片顯示，第一個畫面就是蔡英文發表元旦談話，獲得許多人讚聲連連的片段，接著開始出現她的「小英去哪裡」、跟館長陳之漢直播、上《博恩夜夜秀》、與網紅合作、辣台派開講，以及競選廣告等畫面。

針對蔡英文的影片，網友們紛紛表示，「加油！辛苦了 明天投票見」、「加油 一起守護台灣 守護民主 守護自由」、「看了真的感動」、「我們一起走過的」、「台灣隊友收到隊長任務，使命必達」、「我們要勇敢的站出來！捍衛台灣主權！台灣要贏！」、「明天期末考囉！『國語』當掉最好、『英文』一定要過」。

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