捨不得走...蔡英文支持者擠爆凱道：台灣要贏！打敗韓國瑜！





▲2020凱道選前之夜，蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

總統蔡英文選前之夜壓軸場在台北凱道，滿滿英粉擠爆現場相挺。蔡英文晚間壓軸現身、合體賴清德，她致詞時向支持者感性喊話催票。晚間十點晚會結束，不過，滿場英粉情緒激動，捨不得離開現場，散場時自發性喊口號「2020台灣要贏！」

蔡英文致詞時感性表示，民主這條路，台灣走了很久，也走得很辛苦。它不是天上掉下來，它中間經歷過無數的抗爭，無數人的犧牲，我們才終於有這樣的生活方式。她向支持者催票，「現在全世界，都在看我們要怎麼繼續走這條路。明天，我們要讓所有人都看到，台灣人會為世界守住了這座民主的堡壘。明天，一定要去投票。」

蔡英文致詞結束時已經是晚間十點，舞台燈光隨著小英離場也暗下，不過，滿場支持者卻捨不得走，步伐緩慢離場，同時也自發性吶喊口號，「2020台灣要贏！」還有支持者跟著小英跑，想要搶看總統一眼，現場還有支持者大喊，「打敗韓國瑜！」

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