　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

無照酒駕男「坑娃」無極限！肇事逃逸甩鍋給10歲兒：他開我車出去玩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲韋男酒駕和摩托車發生碰撞。（圖／翻攝自微博）

▲韋男酒駕和摩托車發生碰撞。（圖／翻攝自微博）

實習記者周依儒／綜合報導

廣西河池的環江縣日前發生一起車禍，一名沒有駕照的韋姓男子酒駕和一部摩托車發生碰撞後直接跑走，等警方到現場後只剩兩輛空的車，傷者也已被送去醫院。當警方連絡韋男時，他竟說這一切和他沒關係，是自己10歲的兒子把車開走，不關他的事。

根據新浪網報導，去年12月26日晚間，環江警察大隊接獲通知，得知一輛汽車和電動車發生碰撞，但等到警方趕到現場時卻已見不到人，只剩下空的兩輛車。

▲韋男酒駕和摩托車發生碰撞。（圖／翻攝自微博）

▲韋男在面對警方盤問，竟處變不驚的甩鍋給10歲兒子。（圖／翻攝自微博）

警方隨後連絡了轎車韋姓車主，沒想到韋男竟表示自己當天出去喝酒，平時對車很好奇的兒子看到車上的鑰匙沒拔就開出去了，等到自己發現時車也不見了；回家後僅看到發抖的兒子，這才知道兒子闖禍了。

韋男荒謬的回答讓警方起疑，於是他們調閱了當天的監視器發現駕駛轎車的人根本不是小孩，就是韋男，更過分的是韋男甚至沒有駕照！沒有駕照、酒駕還肇事逃逸的行為讓警方超傻眼，更誇張的是，在面對警方的提問，韋男都對答如流完全不心虛，還發誓自己「從不說假話」。

▲韋男最後自行到警局自首。（圖／翻攝自微博）

▲韋男最後自行到警局自首。（圖／翻攝自微博）

韋男稱會甩鍋給兒子的原因是「害怕自己被抓去關」，且想說未成年人的罪刑應該不會太重，但事後想想這樣「坑娃」的行為真的很不應該，也怕會給兒子留下不好的影響，所以最後自己到了警察局自首。警方表示，韋男從別地方買來了一輛二手車，並無照駕駛了8個多月，目前案件也在處理中。

ET快訊
莉婭反擊了！「決裂是Keanna造成」　7字認愛謝和弦
高以翔猝逝　「遺產繼承者」曝光！
伊朗動盪24小時！22枚飛彈空襲美軍基地後連2震　客機墜毀奪
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／最小年齡才3歲！　香港再增加8宗武漢肺炎懷疑個案

熱戀5個月就領證！31歲正妹博士婚後發現「白淨老公是Gay」…心碎跳樓身亡

前男友送「10萬LV包」被偷走！　警察找回鑑定後傻眼：這是假的

夫妻大吵！爸在孩子面前「當場殺死媽」下秒割腕自盡…女兒衝下樓哭喊：救命

賣命4年！同事從不找吃飯、聚餐被遺漏...他氣炸開堆高機撞爆公司

國民黨再批「反滲透法」　陳明通：在野黨應與執政黨團結防滲

無照酒駕男「坑娃」無極限！肇事逃逸甩鍋給10歲兒：他開我車出去玩

快訊／最小年齡才3歲！　香港再增加8宗武漢肺炎懷疑個案

熱戀5個月就領證！31歲正妹博士婚後發現「白淨老公是Gay」…心碎跳樓身亡

前男友送「10萬LV包」被偷走！　警察找回鑑定後傻眼：這是假的

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

賣命4年！同事從不找吃飯、聚餐被遺漏...他氣炸開堆高機撞爆公司

國民黨再批「反滲透法」　陳明通：在野黨應與執政黨團結防滲

無照酒駕男「坑娃」無極限！肇事逃逸甩鍋給10歲兒：他開我車出去玩

快訊／最小年齡才3歲！　香港再增加8宗武漢肺炎懷疑個案

熱戀5個月就領證！31歲正妹博士婚後發現「白淨老公是Gay」…心碎跳樓身亡

前男友送「10萬LV包」被偷走！　警察找回鑑定後傻眼：這是假的

2019第四季消費者信心指數　香港68.7墊底「不敵台陸澳」

華聞快遞／甘肅省蘭州新區拓絲路「通道經濟」：促國際貨運「滿出滿進」

女學生指控性侵！中國傳媒大學前副校長蔡翔被「雙開」

環時總編胡錫進：中國積極準備和美國簽署第一階段協議

哈利王子、梅根「結婚不到兩年」爆婚姻危機！　外媒：已經分開83天

韓國瑜哪一黨？林右昌酸：「他是金光黨」高雄騙完現在要騙台灣人

男星爆遭遇嚴重鬼壓床　驚險開車...累到緊急停路邊

「2020燈Light西螺」燈會　西螺大橋下7.2公頃巨蝶造型公園登場

朱立倫痛批民進黨製造仇恨對立　最後階段要腳踏實地認真選舉

明道的哥哥帶妻小走黃泉路　解剖驚見妻子胃裡「有藥物顆粒」

肌肉男代言只送不賣！　中原大學2020精美月曆搶手

7次試管獲雙胞！師父看女「前世是乞丐」偷錢被砍...媽捐百萬救　醫驚：真沒手

火力全開花蓮掃街拜票　傅崐萁：集中選票送最強戰將進國會

《兔嘲男孩》當男主角是意外！小童星：我去媽媽辦公室，突被拉去試鏡

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

大陸熱門新聞

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

女駕駛對違停Jaguar連撞11下　警方回應

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

妻難產亡！女嬰搶救6天...父淚簽器捐

懷孕母牛屠場赴死…「走三步一跪」求生！

老公下車辦事！妻子被反鎖車內險窒息身亡

正妹兒童公園全裸！　攝影師猛拍上傳分享

《冰雪奇緣》靈感來源！媽媽一睜眼「陸客在房間」

奶奶「繩綁」7歲孫垂降救愛貓

學長嗆丟臉　女孩1年跑4000km暴瘦照曝光

夫妻大吵！爸殺死媽「下秒割腕自盡」女兒全目睹

遭老公鎖車內...她「漸進式窒息」

新疆爆發「O型口蹄疫」

5歲女童確診患「急性腦壞死」...連爸媽都忘了

更多熱門

相關新聞

農漁產品外銷大陸觸反滲透法？農委會回應了

農漁產品外銷大陸觸反滲透法？農委會回應了

立法院去年12月31日三讀通過「反滲透法」，但近來盛傳此法將讓農漁民產品外銷到大陸恐有違法情形。農委會今（8日）下午特別召開記者會強調，兩岸正常農業交流及貿易，不涉反滲透法，要農漁民可以安心。

春節防疫不打烊增300人力防堵非洲豬瘟

春節防疫不打烊增300人力防堵非洲豬瘟

去過武漢？入境大陸船員點頭！差點被隔離

去過武漢？入境大陸船員點頭！差點被隔離

陸2019減稅降費超8兆　拉動GDP

陸2019減稅降費超8兆　拉動GDP

狠母穿羽絨衣　卻逼幼女裸上身逛街

狠母穿羽絨衣　卻逼幼女裸上身逛街

關鍵字：

大陸廣西河池環江酒駕無照肇事逃逸未成年甩鍋

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

快訊／烏克蘭客機載176人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

命理師開戰詹惟中！預言韓國瑜「最後悽慘戰果」

反擊了！Keanna自爆檢舉謝和弦每月花十幾萬買大麻

烏克蘭班機「伊朗起飛後墜毀」　伊朗官員：機體故障起火

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

更多

最夯影音

更多
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面