無照酒駕男「坑娃」無極限！肇事逃逸甩鍋給10歲兒：他開我車出去玩

▲韋男酒駕和摩托車發生碰撞。（圖／翻攝自微博）



實習記者周依儒／綜合報導

廣西河池的環江縣日前發生一起車禍，一名沒有駕照的韋姓男子酒駕和一部摩托車發生碰撞後直接跑走，等警方到現場後只剩兩輛空的車，傷者也已被送去醫院。當警方連絡韋男時，他竟說這一切和他沒關係，是自己10歲的兒子把車開走，不關他的事。

根據新浪網報導，去年12月26日晚間，環江警察大隊接獲通知，得知一輛汽車和電動車發生碰撞，但等到警方趕到現場時卻已見不到人，只剩下空的兩輛車。

▲韋男在面對警方盤問，竟處變不驚的甩鍋給10歲兒子。（圖／翻攝自微博）



警方隨後連絡了轎車韋姓車主，沒想到韋男竟表示自己當天出去喝酒，平時對車很好奇的兒子看到車上的鑰匙沒拔就開出去了，等到自己發現時車也不見了；回家後僅看到發抖的兒子，這才知道兒子闖禍了。

韋男荒謬的回答讓警方起疑，於是他們調閱了當天的監視器發現駕駛轎車的人根本不是小孩，就是韋男，更過分的是韋男甚至沒有駕照！沒有駕照、酒駕還肇事逃逸的行為讓警方超傻眼，更誇張的是，在面對警方的提問，韋男都對答如流完全不心虛，還發誓自己「從不說假話」。

▲韋男最後自行到警局自首。（圖／翻攝自微博）



韋男稱會甩鍋給兒子的原因是「害怕自己被抓去關」，且想說未成年人的罪刑應該不會太重，但事後想想這樣「坑娃」的行為真的很不應該，也怕會給兒子留下不好的影響，所以最後自己到了警察局自首。警方表示，韋男從別地方買來了一輛二手車，並無照駕駛了8個多月，目前案件也在處理中。