高速公路超速6倍！警察一攔發現…前輪竟沒裝輪胎　駕駛酒測值也超標6倍

▲男子超速遭攔，前輪竟無輪胎。（圖／翻攝自Twitter／@gmptraffic）



記者張方瑀／綜合報導

英國曼徹斯特警方日前在高速公路攔下一輛行跡可疑的車輛，因為這輛車的行駛速度不但超過限速的6倍，更誇張的是，這輛車居然沒有前輪輪胎，只剩下一個輪框不斷在地面磨擦。警方盤查後發現，駕駛酒測值嚴重超標，立刻將他拘留，所幸沒有造成任何傷亡。

《每日郵報》指出，曼徹斯特（Manchester）警方在1日凌晨1點50分左右，在M66高速公路上攔下一輛形跡可疑的車。這輛車的車速超過最低限速的6倍，但卻行駛間卻「充滿掙扎」，攔下後發現，這輛車的前輪竟然只剩下輪框，完全沒有輪胎。警方也立刻要駕駛進行酒測，才發現該名駕駛的酒測值同樣超標。

Driver stopped by #traffic on the M66 SB prior to Jct 2 when they noticed a vehicle struggling to drive as it had NO front tyres!! No surprise when the driver was arrested after providing a roadside breath test of 196!! #fatal5 #nonefortheroad #XT pic.twitter.com/Ecw5iodlWh — GMP Traffic (@gmptraffic) January 1, 2020

警方表示，該名駕駛的酒測值高達196毫克，遠超過法定的35毫克，這個數字甚至可能危害到自身性命，目前駕駛也已經被拘留。另外也有不少網友留言表示，「感謝警察阻止這個人間凶器」、「這個酒測值很可怕，他到底是怎麼站起來的」、「簡直沒有形容詞可以形容這個人有多愚蠢」、「這個爛醉程度，我很想知道他是怎麼照到車子的。」

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