高速公路超速6倍！警察一攔發現…前輪竟沒裝輪胎　駕駛酒測值也超標6倍

▲男子超速遭攔,前輪竟無輪胎。(圖/翻攝自Twitter/@gmptraffic)



記者張方瑀/綜合報導

英國曼徹斯特警方日前在高速公路攔下一輛行跡可疑的車輛,因為這輛車的行駛速度不但超過限速的6倍,更誇張的是,這輛車居然沒有前輪輪胎,只剩下一個輪框不斷在地面磨擦。警方盤查後發現,駕駛酒測值嚴重超標,立刻將他拘留,所幸沒有造成任何傷亡。

《每日郵報》指出,曼徹斯特(Manchester)警方在1日凌晨1點50分左右,在M66高速公路上攔下一輛形跡可疑的車。這輛車的車速超過最低限速的6倍,但卻行駛間卻「充滿掙扎」,攔下後發現,這輛車的前輪竟然只剩下輪框,完全沒有輪胎。警方也立刻要駕駛進行酒測,才發現該名駕駛的酒測值同樣超標。

Driver stopped by #traffic on the M66 SB prior to Jct 2 when they noticed a vehicle struggling to drive as it had NO front tyres!! No surprise when the driver was arrested after providing a roadside breath test of 196!! #fatal5 #nonefortheroad #XT pic.twitter.com/Ecw5iodlWh