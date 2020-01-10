雲林海線選區戰況膠著　張嘉郡、蘇治芬一路攻防不休

▲國民黨由張榮味女兒、前立委張嘉郡出戰2020立委選舉，其姑姑為現任雲林縣長張麗善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

2020大選第10屆立法委員選舉，雲林縣第一選區，虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉、麥寮鄉、台西鄉、東勢鄉、四湖鄉、北港鎮、水林鄉、口湖鄉共11鄉鎮，登記參選為蘇治芬（民主進步黨）、張嘉郡（國民黨）、李昭儀（台灣革命黨）、林富源（無）等4人。

國民黨推出張榮味女兒、前立委張嘉郡出戰，其姑姑為現任雲林縣長，對戰民進黨求連任的蘇治芬，其政治背景於雲林縣實力雄厚，此選戰分別代表藍、綠陣營參選，選戰開打雙方對戰即煙硝四起，從熱身期臨陣換將、花生之亂、割布條、抹黑布條等議題相互攻防，雙方拚動員力及戰鬥力，拼勁相當。

投票日漸逼近，蘇治芬、張嘉郡雙方火力再加強，從蘇治芬到派出所前靜坐指控宣傳車遭民眾包圍，而張嘉郡反駁吵到民眾，至張嘉郡陣營蒐證控告蘇治芬陣營宣傳車人員毀壞宣傳旗幟，蘇陣營則回應，布條並無署名就是黑函。

在投票倒數48小時，雙雙陣營輪流前往地檢署指控對方，雙方都提供影片互控賄選、誹謗。張嘉郡指對手疑在遊覽車上賄選，除了提告並發動到雲林地檢署靜坐至深夜，雲林地檢署發佈已進入司法偵查，傳喚數十人、其中1名村長被收押，隨著撲朔迷離的案情，選戰也陷入膠著，對雙方來講都是一場硬仗。

地方政壇人士分析指出，張嘉郡與蘇治芬各分別代表藍、綠，是雲林最具地方實力的兩大陣營，這次兩大政治陣營首度短兵相接，雙方都有輸不得之壓力，綠營固守北港大票倉，藍營力守虎尾、台西大票倉，中間選民及旅外鄉親成為勝負關鍵。

▲民進黨求連任的蘇治芬，其政治背景於雲林縣實力雄厚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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