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雲林縣台西鄉驚傳砍殺案！與副主委爭吵　廟祝亮刀瘋狂砍殺

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▲雲林縣台西鄉1日發生一起兇殺案件，台西進安府陳姓副主委，被吳姓廟祝持刀砍傷，包括左大腿、頸部、臉部都有刀傷，傷口深可見骨，由於傷勢嚴重轉送台大雲林斗六分院。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣台西鄉1日發生一起兇殺案件，台西進安府陳姓副主委，被吳姓廟祝持刀砍傷，包括左大腿、頸部、臉部都有刀傷，傷口深可見骨，由於傷勢嚴重轉送台大雲林斗六分院。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣台西鄉1日下午約6點發生一起砍殺案件，一名陳姓鄉民代表兼台西進安府副主委於台西進安府廟亭，遭李姓廟祝持刀砍殺，包括左大腿、頸部、臉部都有刀傷，傷口深可見骨，緊急送往雲林麥寮醫院，由於傷勢嚴重轉送台大雲林斗六分院，確切案發原因，有待警方釐清。

台西進安府陳姓副主委於晚間9點轉送台大雲林分院斗六院區，陳姓副主委簡短向記者表示，與選舉無關，都是私人糾紛引起；他說，當時他人還坐在車上，李姓廟祝持西瓜刀朝他砍來，傷勢包括左大腿、頸部、臉部都有刀傷，傷口深可見骨；目前於台大雲林分院斗六院區持續救治中。

台西鄉長林芬瑩轉述陳姓副主委在醫院表示，他前二天在LINE群組發言說這次要支持真正有做事的人，不知是否這樣得罪人，今天就被砍傷。

陳姓副主委案發後因傷口太深，需要轉院，有向國民黨雲林縣第一選區立委張嘉郡求助，張嘉郡有到醫院關心，並幫忙協助轉院。

進安府主委吳啓章表示，據他了解，陳、李2人在這次選舉並無特定支持對象，但先前陳曾經在喝醉後與李發生口角，這點許多地方人士都曾看過，李也曾向他抱怨。

警方初步調查結果，李姓廟公與陳姓鄉代先前就有心結，曾多次口角，今天傍晚，陳姓鄉代酒後到廟裡，辱罵李姓廟公，雙方發生扭打，李姓廟公情緒一時失控，拿西瓜刀砍傷陳姓鄉代。

民進黨雲林縣第一選區立委蘇治芬聞訊到院關心，蘇治芬表示，見到陳副主委時正要送進開刀房，情緒依然激動，說廟裡面怎麼會有西瓜刀，初步安撫他情緒後隨即被送進手術房；蘇治芬轉述陳主委之妻說法，強調糾紛與選舉無關。蘇治芬說，也希望外界不要擴大解釋，至於糾紛發生原因交由檢警調查。

▲雲林縣台西鄉1日發生一起兇殺案件，台西進安府陳姓副主委，被吳姓廟祝持刀砍傷，包括左大腿、頸部、臉部都有刀傷，傷口深可見骨，由於傷勢嚴重轉送台大雲林斗六分院。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣台西鄉1日發生一起兇殺案件，台西進安府陳姓副主委，被吳姓廟祝持刀砍傷，包括左大腿、頸部、臉部都有刀傷，傷口深可見骨，由於傷勢嚴重轉送台大雲林斗六分院。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲民進黨雲林縣第一選區立委蘇治芬聞訊到院關心，也希望外界不要擴大解釋，至於糾紛發生原因交由檢警調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民進黨雲林縣第一選區立委蘇治芬聞訊到院關心，也希望外界不要擴大解釋，至於糾紛發生原因交由檢警調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣台西鄉1日發生一起兇殺案件，台西進安府陳姓副主委，被吳姓廟祝持刀砍傷，包括左大腿、頸部、臉部都有刀傷，傷口深可見骨，由於傷勢嚴重轉送台大雲林斗六分院。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台西進安府傳出砍人事件。（圖／地方中心翻攝）


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