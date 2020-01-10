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竹縣第二選區／藍營優勢不再？　國民黨林思銘爆失言又被抗議違停

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▲▼國民黨立委候選人林思銘。（圖／翻攝林思銘臉書）

▲國民黨立委候選人林思銘。（圖／翻攝林思銘臉書）

記者游郁香／綜合報導

2020立委大選新竹縣由1席增為2席，第二選區共有7人競逐，由於票源多有重疊，選情複雜。國民黨提名的林思銘是5屆新竹縣議員，除鞏固藍營基本盤，他也喊出「立法的事讓專業的來」；但他先前爆出失言風波，最近又有民眾抗議他的競選宣傳車違停在交叉路口的人行道上，挨批耍特權。

新竹縣第二選區形成「三角督」局面，以國民黨提名的5屆新竹縣議員林思銘、2018年代表民進黨參選新竹縣長的鄭朝方和國會政黨聯盟的邱靖雅實力較突出。其中林思銘連任5屆新竹縣議員，擁有近30年執業律師經驗的他，以「立法的事，專業的來」為訴求，爭取中間選民認同。

新竹縣第二選區包括竹北市東區、竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉與五峰鄉，其中票倉竹東鎮就是林思銘的議員選區。過去新竹縣被視為藍營鐵票區，但秉持政治新美學風格，主打「新方向」理念，堅持「不攻擊、不口水」的民進黨候選人鄭朝方聲勢看漲，國會政黨聯盟的邱靖雅則公開挺韓國瑜拉抬聲勢，國民黨在此選區備受威脅。

▲▼網友抗議立委候選人林思銘宣傳車違停。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲網友抗議立委候選人林思銘宣傳車違停。（圖／翻攝新竹爆料公社）

一度呼聲頗高的林思銘，之前爆出失言風波，包含主張同性戀不應該結婚，若進入國會第一件事就是要把婚姻平權法案「修回來」；他甚至提到「台灣法律對毒犯判太重」，雖然他事後澄清當時是針對弱勢孕婦個案分析，是被有心人士「斷章取義」，仍止不住網路上的罵聲。

林思銘在個人臉書專頁催票，要選民一起「下架民進黨」，但他選前幾天又惹出風波，有網友在臉書專頁「新竹爆料公社」貼出照片，抗議林思銘帶職參選立委，還將競選宣傳車違停在交叉路口的人行道上，質疑他身為律師卻不守法，「為什麼不拖吊，難道是耍特權？」

不過竹北分局三民派出所針對違停狀況聲明，林思銘競選團隊向竹北市公所申請場地使用，借用時間為109年01月05日08時至01月05日17時止，並經竹北市公所在108年12月13日核准，該場地已被借用並取得使用權，故不適用道路交通處罰條例。

▲▼林思銘、鄭朝方、邱靖雅。（合成圖／翻攝臉書粉絲專頁）

▲林思銘、鄭朝方、邱靖雅(由左而右)。（合成圖／翻攝臉書粉絲專頁）

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