雲林某村長「千元現金買票」犯嫌重大　羈押禁見獲准

▲雲林地檢署檢察官指揮偵辦元長鄉一名村長，為某位立委候選人進行現金買票，犯罪嫌疑重大，已向臺灣雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署檢察官朱啟仁、黃立夫、李文潔、李侃穎指揮司法機關，於1月8日上午發動搜索並傳喚涉案村長及收受賄款之選民到案說明。經檢察官複訊，認該涉案之村長犯罪嫌疑重大，已向臺灣雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。全案由雲林地檢署檢察官擴大追查中。

雲林地檢署檢察官指揮內政部警政署刑事警察局、雲林縣警察局刑事警察大隊、雲林縣警察局虎尾分局、法務部調查局雲林縣調查站、法務部調查局中部地區機動工作站，1月8日發動搜索並經漏夜複訊，涉案村長犯罪嫌疑重大遭羈押禁見，有外界質疑為何不公布是哪一方買票，對此地檢署指出，偵查細節仍調查中不便透露。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，於元長鄉查獲一名村長，為某位立委候選人進行現金買票，檢調昨天發動搜索將人傳喚到案，經檢察官訊問後，認該涉案之村長涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行賄罪，犯罪嫌疑重大，已向臺灣雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

黃怡華說，這位村長是買票金額為一票一千元，向選民進行買票，至於詳細買票數量跟金額，均依法查證中。黃怡華指出，針對有人提出質疑為何沒有公布是哪一方進行買票動作，她說，目前案件都在擴大偵查當中，相關偵查細節因為偵查不公開不便透漏。

▲雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，於元長鄉查獲一名村長，為某位立委候選人進行現金買票，犯罪嫌疑重大，已向臺灣雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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