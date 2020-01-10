選戰倒數全力拉票！連勝文陪李中掃街　台中議員和黃國書站街頭

▲連勝文陪李中車隊掃街。（圖／李中競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

選戰進入倒數計時，國民黨中央委員連勝文10日南下台中，與台中市議員黃健豪一起陪第6選區立委候選人李中掃街輔選，連希望透過「台中女婿支持台中子弟」的實際行動，讓李中能順利高票當選；市議員江肇國和黃守達則是陪尋求連任的立委黃國書站街頭，向來往民眾揮手致意。

▲黃國書和台中在地議員站街頭拜票。（圖／黃國書競總提供）

連勝文表示，李中長年在地方服務，口碑很好，這次選舉贏的機會非常大，但選情高度緊繃，勝負非常接近，最後關鍵時刻，作為台中女婿希望能為台中貢獻一點，讓李中能夠順利高票當選，為台中市民做更多貢獻。

連還說，國民黨和韓國瑜的支持者就像潛水艇一樣，但是昨天晚上都浮出水面展現決心，中華民國還有很多問題需要解決，而民進黨只會用反中這一招來掩蓋曾經所做的所有錯誤，民進黨再怎麼壓迫人民，也剩下不到幾小時，只有讓韓國瑜當選，台灣才有改變的機會。

李中說，他是東南區選出的5屆議員，這是第一次參加立委選舉，中西區部分選民對他還有些陌生，因此特別請連勝文來幫忙加強中西區，相信透過連勝文高知名度的加持後，一定能夠贏得勝選。

另名對手黃國書則是和在地市議員江肇國、黃守達一起站在五權西路、忠明南路口跟大家打招呼問安，黃說，4年來他努力在立法院問政修法，在地方積極服務爭取建設，就是希望爭取大家認同，繼續為台灣打拼。

「2號2號黃國書，台中台中不會輸，黃國書，全壘打！」、「祝大家行車平安，記得吃早餐！」，黃國書競選團隊拼盡全力吶喊口號，展現年輕人的創意和活力，也成功吸引許多用路人的目光，不少人鳴喇叭或伸手致意，更有人特地停在黃國書和市議員身邊加油打氣。

黃國書呼籲，大家明天一定要回家投票，小小一張選票卻是無數前輩流血流汗、努力爭取來的，也是台灣擁有自由民主最真切的證明，他強調，自己的未來自己決定，唯有投下手中的選票才能真正守護台灣的主權，守護自己及下一代的未來。

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