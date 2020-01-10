「年輕人可以扛起時代責任」　鄭麗君呼籲1/11投票網狂讚：最棒的文化部長

▲文化部長鄭麗君呼籲1/11回家投票：「年輕人準備好了，可以扛起時代責任。」（圖／翻攝自鄭麗君臉書）

記者林育綾／綜合報導

選戰倒數1天，文化部長鄭麗君昨（9）日在臉書發文呼籲1/11回家投票，自比為「老百合」世代的她提到「年輕人準備好了，可以扛起時代責任。」也表示雖然陪自己孩子時間少了，但現在所做的努力可以「讓更多孩子有一個不一樣的台灣」，PO文1天累積超過1.2萬人按讚、數千人分享，大批網友也紛紛留言狂讚「最棒的文化部長！」「好希望你續任！」「要再麻煩你4年！」

鄭麗君提到，2週前到彰化參與由一群年輕人舉辦的「過半線音樂會」，邀更多人在1/11一定要「回家」決定自己的未來，看見許多年輕人撐著傘湧入音樂會，甚至直接光腳踩在草地爛泥上，展現追求民主的堅定意志，讓她想起4年前太陽花運動，看到民主的新希望。

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她自比為「老」百合世代，也很開心看見此次國會選舉，有吳怡農、賴品妤、李問、陳柏惟、謝佩芬、蔡沐霖、鄭朝方、周江杰等新一代生力軍投入選戰，這代表的是「年輕人準備好了，可以扛起時代責任。青年參與政治，可以帶來改變，已經帶來改變。我心中的感動無可言喻。」

鄭麗君說，回顧歷史，也正因為有一代代年輕人追求理想，台灣才能從戒嚴走向民主，從民主化走向民主深化。她引用吳乃德教授曾說，40年前的美麗島時期，是台灣「最美好的時刻」，因為那個年代，雖然承受高度政治壓迫，卻也是台灣人最無私、勇敢和團結的時刻。

「而40年後的現在，當香港的年輕人，正在用他們的青春對抗極權，爭取自由，世界也正在看，面對中國威脅的台灣人，會做出甚麼選擇？如果我們能團結在一起，勇敢做自己，我相信，現在也會是台灣最美好的時刻。」

▲文化部長鄭麗君PO文被網友狂讚「最棒的文化部長！」「希望你續任！」（圖／記者林敬旻攝）

鄭麗君表示，「在蔡英文總統領導下，過去做不到的改革，我們啟動了，我們已經帶來不一樣。」她舉例，政府不只推動非核家園，也正在負責任的落實能源轉型；不只推動年金改革，讓退休制度可長可久，更正在打造全面的社會照顧體系，照顧好每一個世代。

「我們推動公投法補正，更需要擴大公共討論來持續深化公投民主；我們推動轉型正義，深切體認，這不僅是政治法律工程，更是重建人權價值的社會工程；我們還通過亞洲第一部婚姻平權法案，台灣正學習邁向一個更能相互理解與尊重差異的社會。」而在文化上，也推動了《文化基本法》、《國家語言發展法》、《文策院設置條例》等文化重大法案，奠立文化治理的法制基礎。

她提到自己身為孩子的媽媽，3年多來擔任文化部長，雖然陪伴孩子的時間少了，但相信「我們的努力，會讓更多孩子有一個不一樣的台灣。」希望下一代因為有了原民台、客家台、台語台，成為「本土語言新三台」，可以欣賞母語之美。

還能因為「文化體驗教育」而走進美術館、博物館、劇場，體驗藝術之美；因為「重建台灣藝術史」，知道台灣就有偉大的藝術家；因為「再造歷史現場」，把城市的記憶找回來，帶著靈魂往前走。

「這一切，是希望孩子們都可以成為因為一首詩、一首歌、一本書、一齣戲而感動落淚的人，把心靈的自由找回來；我們的下一代，立足在這塊土地，面對世界，不再做『故鄉的異鄉人』，知道自己是誰，知道要往哪裡去。」

▲文化部長鄭麗君提到「我們的努力，會讓更多孩子有一個不一樣的台灣。」（圖／記者林敬旻攝）

她更提到文化部這3年多來支持青年創作，投資文化內容產業，透過文學、音樂、藝術、漫畫、戲劇、電影，有更多台灣的故事被世界認識，台劇大爆發、國片走到世界上，「文化台流」正在崛起，不僅開啟文化新經濟，也向世界展現台灣作為一個自由民主國家的文化價值。

國家的「文化預算」更來到史上新高，比她上任文化部長當年成長了7成，她相信「經濟能夠使國家強大，文化能夠使國家偉大。」也衷心希望，年輕人未來不用刻意大聲地說自己愛台灣，但世界將因台灣文化而愛上台灣。

鄭麗君引用台灣新文學之父賴和的詩句「美麗島上經／散播了無限種子／自由的花、平等的樹／專待我們熱血來／培養起」邀請更多人一起參與台灣重要的歷史時刻，呼籲大家1/11回家，為台灣投下重要的3票，讓蔡總統連任，「不要覺得你的一票不重要，不要覺得差你一票沒差，每一票都能為台灣帶來更好的理想。」

而PO文發表不到1天，已經累積1.2萬人按讚、數千人分享，網友也紛紛留言，「最棒的文化部長！」「拒絕潘恆旭、只要鄭麗君！」「謝謝部長，好想您續任呀！」「台灣的文創真的因為有你更上一層樓了！！未來四年又要再麻煩你了。」「一票拉一票讓部長再做4年！」



▲文化部長鄭麗君重建文化政策治理模式，期望讓更多人做「擁有自我面貌的台灣人」。（影／記者宋良義攝／張舒芸剪輯）

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