《與惡》成功的秘密！鄭麗君3年重建文化政策：給更多孩子不一樣的台灣



▲文化部長鄭麗君重建文化政策治理模式，期望讓更多人做「擁有自我面貌的台灣人」。（影／記者宋良義攝／張舒芸剪輯）

記者林育綾／專訪

電視劇《我們與惡的距離》登上Google台灣2019年熱門關鍵字，成功銷售至20多個國家，文化部長鄭麗君日前接獲消息也十分高興。回想3年多前，曾為了年幼的孩子掙扎過是否入閣，但想到「或許我可以為更多孩子，帶來一個不一樣的台灣，未來可以不再當故鄉的異鄉人。」成為她堅持至今的動力。

▲文化部長鄭麗君的臉書動態封面寫著「文化是每個人的事」。（圖／記者林敬旻攝）

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鄭麗君的臉書動態封面寫著「文化是每個人的事」，上任以來也常提出「部部都是文化部」的理念，陸續受到各部會的支持和響應，同時她也是歷來爭取到最多文化預算的部長，今年文化部公務加前瞻預算高達283億！

許多人誇讚她的用心與成績，不過她也說「其實一個國家就算沒有文化部，依然有文化。」她認為「文化」就是生活的總和，每個人都生活在其中，可以去創造分享，文化的多樣性和多元性會豐富每個人的人生，「而政府要做的就是建立支持體系，去支持每一個人和台灣整體文化生活的發展。」

與惡成功的秘密：軟硬預算翻轉

《與惡》是近年來民眾有感的文化政策成果之一，但鄭麗君提到，推動政策的過程不是只做一個「亮點」，而是系列性的努力，讓大家看到亮眼的成果；影視成功的案例也不只是《與惡》，還包括《你的孩子不是你的孩子》、《俗女養成記》，電影《返校》也銷售到10幾個國家、《狂徒》也進入10幾個國家的戲院，可以看見台劇、國片、漫畫、ACG…等繁星點點的成果，逐漸在國內帶動「文化台流」的信心，成為國際亞洲品牌的趨勢。

▲文化部積極爭取軟體預算，讓公視團隊有更多能量製作，打造《我們與惡的距離》等亮眼作品。（圖／公視提供）

《與惡》之所以成功，確實多虧了文化政策的轉型。鄭麗君說明，從前國家的特別預算，大多是以公共工程、硬體建設為主，一開始「軟體預算」是被排除的，在缺乏製作節目內容的軟體預算情形下，即使有硬體科技設備，也無法在文化上真正展現它應該發揮的功能。

她積極推動政策概念的翻轉、軟硬體預算的翻轉，因此當行政院提出「前瞻基礎建設計畫」時，文化部強調未來的數位建設不能只有「速度和技術」的思考，還要有「內容的思考」，終於行政院同意將文化內容、軟體預算融入前瞻建設裡，公視團隊總算發揮當時被賦予的任務，成功打造國家的文化品牌，形塑國家文化的傳播。

她提到在自己上任前，看見台灣的多元文化底蘊非常強，創意工作者也非常優秀，「但文化發展遇到瓶頸，文化政策的效果也有限，其實是整個發展模式沒有回歸本質。」

所以這近4年來所做的，正是「文化政策的轉型」以及「重新建立文化治理模式」，讓民間的文化力、創作力能得到系統性的支持，「就像種樹一樣，當它自然地向上發展，就會自然走到國際上。」

▲鄭麗君積極翻轉文化政策、軟硬體預算的比例，讓台灣的文化力像種樹一樣，能自然地向上發展。（圖／記者林敬旻攝）



對於人們常期待政府能做出「有感的」或是「值得一提的」政策，鄭麗君也有很深的體悟，「事實上政策從來不等於單一措施或計畫。」她充滿哲學又邏輯地詮釋：「所謂的政策，是指揮法律、組織、計畫、預算以及帶動民間共識的一組語言。」需要整體性建立、公私協力，才能讓發展的能量匯聚並往前走。



「以軟帶硬」為空間注入靈魂

在硬體設施方面，鄭麗君說，從前文化部常被當成要幫忙活化空間的角色，但是並沒有回到「靈魂」重新思考空間的新生命，「而每一個空間、土地的活化，都應該要重新回到內涵與精神，靈魂才是主體，有了靈魂，才能誕生新生命。」

她看到全台有酒廠、糖廠、菸廠、紙廠…等，很多空間都被遺棄、荒廢，感慨「其實我們遺棄的不只是空間，還有我們的歷史和記憶。」不願只用零碎的文化預算去辦活動，卻缺乏整體性的治理，因此提出「文化資產2.0的治理體系」，找出空間的源頭與記憶，與社會和都市紋理的連結，為空間注入新靈魂，讓「活化」成為更有意義的事。

▲鄭麗君認為活化空間之前，必須回到「靈魂」重新思考空間的新生命。（圖／記者林敬旻攝）

然而全國有2千多處的文化資產，其中多達6成屬於國公有，來自各個機關或事業單位，她因此提出「部部都是文化部」，期望各部會都能編列文資保存預算，思考這些文化資產在21世紀的台灣，能重新擁有什麼樣的新生命？

感動的是，過去一年盤點各部會，都開始編列文化預算，包括事業單位如台電、自然水公司，都開始招募文資人員，民眾才有機會看到「十三層點燈」；她也很高興看見國防部提出眷村文化保存專法。

▲她提出「部部都是文化部」，各部會都開始編列文化預算，人們才有機會看見「十三層點燈」。（圖／記者徐文彬攝）



鄭麗君強調「我們不是只做一兩個亮點，目前全台各地與地方政府合作30多案『再造歷史現場』，都是以文資為核心來做都市空間的治理。我相信這樣的體系，會有更系統性地讓文化保存跟社會重新連結，透過大家的參與，思考未來可能的新生命。」

在她上任後催生完成的台灣戲曲中心、南科考古館、國家人權博物館掛牌，衛武營屆滿一週年，所有硬體設施在政策上都堅持「以軟帶硬」，也就是所有場館必須先有「定位和願景」，從「軟體、組織」發展，才帶動硬體的建設。

▲台北機廠將打造成2026亞洲最大「國家鐵道博物館」，向國人和世界說台灣鐵道文化的故事。（圖／記者林育綾攝）

當文化部決定修復並活化國定古蹟「台北機廠」，她推動在2026年轉型為「國家鐵道博物館」，過程中積極向行政院爭取，打破過去只是把空間修復、開放、活化的思維，而是進一步思考，「未來這座國際級的鐵道博物館，能帶給社會什麼樣的文化體驗？承載什麼樣的鐵道支持體系？怎麼跟國人和世界說台灣鐵道文化的故事？」

文化部更與交通部合作，針對鐵道博物館硬體、軟體建置與車輛維修攜手，啟動軟硬體籌備工作。終於在去年10月行政院的核定下，正式成立「鐵道博物館籌備處」，邀請鐵道專家洪致文教授擔任主任，以「準博物館」方式在進行，啟動文物的調查、研究、修復，策展未來博物館內容設計，有專業團隊結合國際機構合作，才規劃硬體的修建，實踐「以軟帶硬」的政策。

為人民找回記憶，不再做「故鄉的異鄉人」

為了找回這片土地的記憶，讓更多台灣人可以不再做「故鄉的異鄉人」，鄭麗君也推動「重建台灣藝術史」，因緣際會得知早在40年前，順天堂藥廠創辦人許鴻源博士家族就開始以自己的力量，一點一滴收藏橫跨台灣近一世紀的藝術家作品，多達652件，等於是台灣藝術史的縮影。

許鴻源生前曾說「這些畫不是我個人的，是台灣人的財產，要完整蒐藏，不要分散，有一天要回家、回到台灣。」因此長子許照信實現父親遺願，2018年9月與文化部長鄭麗君簽訂合作意向書，將全數館藏贈予文化部。

▲促成順天美術館館藏返鄉回台，為「重建台灣藝術史」邁向重要一步。（圖／文化部提供）

鄭麗君回憶簽訂意向書那天的感動，形容是「這輩子最靠近月亮的一天」，讓600多件的藝術畫作圓滿回家，為重建台灣藝術史跨出重要一步。至今她仍感謝許博士一家成立並守護「順天美術館」館藏，還有無私的慨捐，也覺得「像是冥冥中總有機緣，讓我可以促成這些重要的事。」

▲順天美術館600多件「國家寶藏」返台開箱，其中一幅作品是由台灣藝術家李梅樹畫《許鴻源夫婦像》。（圖／文化部提供）

另外，她也讓倡議20多年的「國家電影及視聽文化中心設置條例」在去年於立法院三讀通過，「國影中心」正式法制化，由財團法人轉型成為公法人，讓1萬多筆影像、2萬多筆廣播資料等珍貴資產，正式回歸全民所有，目前也在興建場館，預計2022年可以完工進駐，讓國家的影像資產擁有一個家，更編列預算重建影視音史、建立片庫。

她說，「國影中心」的建立，是為了讓國人和世界了解，台灣有非常珍貴的影像史，和世界的電影史幾乎是同步的，「我們應該把珍貴的亞洲獨特的電影史、廣播史、電視史建立起來，修復後讓國人認識，也可以讓世人認識。」

她感動這一路以來很多「有心人士」也在思考同樣的事，「國家電影及視聽文化中心設置條例」三讀通過當天，她想起搶救影像資產的前輩，例如井迎瑞老師投入超過30年的時間搶救老電影、電影物件，很多導演也捐贈相關文物；還有徐立功導演是第一任電影資料館館長，他當時放棄了其他高升的機會，堅守在崗位上，經過這些人事物的串連，才擁有如今國影中心的成立。

「台灣文化就是經過民間一點一滴的力量、許多不同世代累積而成，因此政府要更認真建立起支持體系，讓這些（文化）能夠壯大。」

▲鄭麗君努力找回這片土地的記憶，讓更多台灣人可以不再做「故鄉的異鄉人」。（圖／記者林敬旻攝）

讓更多孩子成為「擁有自我面貌的台灣人」

鄭麗君明白，「我不會一直擔任文化部長。」但只要作為政務官一天，就期許做一個對得起自己良心，也對得起人民的文化部長，這3年多來像是在扎根、重新孕育新生命，她相信現在建立的基礎工程對未來有幫助，「讓未來的世代在這片土地上，能活得更如自己所願。」

雖然曾為了犧牲陪伴自己年幼孩子的時間而掙扎過，但她想著：「也許現在所做的事，能為更多孩子帶來一個不一樣的台灣，在這塊土地上成長更認識自己，更了解自己，成為因為文化生活而豐富的人，不必再當故鄉的異鄉人，面對世界的時候，不一定要說自己很愛台灣，但世界會愛上台灣，讓我們可以成為很自在、有自我面貌的台灣人，這是讓我持續下去很大的動力。」

這樣的願景，也朝著她的人生理想更邁進一步，「我的理想，就是將來能做一個快樂的老女人。」為文化努力就像種樹，鄭麗君希望現在的扎根，能夠讓樹壯大、往天空伸展，到國際上跟世界文化連結在一起，「可能開花結果是在未來，我不一定現在看得到。但將來能回想起來，自己曾經努力過，參與過。」

▲鄭麗君為文化扎根而努力，「讓未來的世代在這片土地上，能活得更如自己所願。」（圖／記者林敬旻攝）