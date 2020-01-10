想想新竹市5年來的改變　鄭宏輝高喊：棄高保輝　

▲柯建銘總召呼籲「棄高保輝」、鄭宏輝呼籲台灣隊集中選票、團結護台抗中。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導



選戰最後一天，立委候選人鄭宏輝10日上午召開「集中選票」記者會，帶領新竹隊隊員一同合唱民進黨競選歌曲「自信勇敢咱的名」，鄭宏輝表示，這次新竹市選舉有強烈對比，一個是蔡英文鄭宏輝的台灣隊、一個是韓國瑜鄭正鈐與習近平的中國隊，做為自信勇敢的台灣囡仔，呼籲大家站出來支持蔡英文、鄭宏輝，台灣隊要集中選票、團結護台抗中，柯建銘總召也呼籲「棄高保輝」。

▲鄭宏輝說，時代力量知道勢不可為才扭捏作態說支持小英總統，完全是投機分子的行為，根本就是「假台派」。▼選前最後一天！

鄭宏輝表示，台灣正面對中國威脅，在蔡英文總統任內國安五法通過後，原本會參與中共國慶的退役將領，「在去年的中國國慶日一個都沒有去」。現反滲透法也三讀通過，反滲透法是一面照妖鏡，讓經常與中國統戰部接觸的鄭正鈐坐立難安。因此他呼籲一定要團結支持台灣隊；他也說，這次選舉是台灣隊跟中國隊的選擇，大家一定要團結，台派沒有分裂本錢。

談到時代力量，鄭宏輝進一步表示，時代力量這四年來，不斷宣稱自己才是真正有在做事的政黨，如果是這樣，那為何從林昶佐、洪慈庸，到林亮君、吳崢都因為不認同黨的路線而相繼出走？時代力量辜負了年輕人的期待，道德價值嚴重扭曲，先前時代力量對支持哪一個總統候選人完全不敢表態，還說不做小綠，直到10日知道勢不可為才扭捏作態說支持小英總統，這完全是投機分子的行為，根本就是「假台派」。

他也強調，他要做的是讓台灣未來、新竹未來更好的事，這才是新竹市民需要的，雖然他面臨很多造謠抹黑，但他是與林智堅「同心意」的候選人，能支持新竹建設，他也是跟蔡英文同心意的候選人，能在國會守護民主，選戰180天以來，他踏實提出政策、傾聽民意，呼籲新竹市民團結起來，把對他的支持換成選票。

記者會現場，民進黨立院總召柯建銘、新竹市長林智堅與黨籍議員皆一同出席，呼籲市民「集中選票」，柯建銘表示，這次投票請市民做出理智的選擇，共同思考這五年來新竹隊帶來的改變，鄭宏輝面對藍黃輪流抹黑，希望大家「棄高保輝」支持能真正為新竹做事的鄭宏輝。

林智堅強調，新竹隊長時間在地經營，沒有人是為了選舉來到這塊土地，不是投機政治工作者，他們無時無刻不希望這座城市更好，他也說，雖然他的施政滿意度高達八成，但因政黨政治的關係，其2018年的選戰得票率約五成，新竹沒有分裂的本錢，未來的新竹市立委一定要成為他建設新竹的助力而不是阻力。因此希望大家集中選票，投給能真正守護台灣、建設新竹的2號鄭宏輝。

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