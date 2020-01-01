專訪／考慮參選台北市長？　鄭麗君「內心掙扎但沒動念」：陪孩子時間太少

▲文化部長鄭麗君。（圖／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／綜合報導

2018年九合一大選時，一度傳出民進黨將推派文化部長鄭麗君參選台北市長，對此，鄭麗君接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，擔任部長這幾年，的確有朋友勸她可以考慮投入選舉，但一直覺得對文化政策有一份承諾，「我是沒有動念過。」

被問及是否有考慮過參選台北市長，鄭麗君笑說，一直覺得對文化政策有一份承諾，是帶著一份文化政策白皮書，「盡可能做到我可以做的，我是沒有動念過。」

鄭麗君認為，當政務官就像當兵一樣，任期不是自己可以決定的，服一天兵役，就是把所有可能交給國家，盡可能去做，她也承認內心曾因為孩子而掙扎，因為政務官陪孩子的時間少，這幾年剛好是孩子人生成長的關鍵期，很多時間辛苦孩子的爸爸。

鄭麗君說，她陪孩子的時間相對少，有時候內心不是沒有掙扎，但她總是告訴自己，「我現在做得一切可以讓更多孩子有不一樣的台灣，讓孩子在台灣這塊土地上成長，成為因為文化生活而豐富的人」不要再當故鄉的異鄉人，有一天孩子面對世界時，不必說自己很愛台灣，可是世界會愛上台灣，讓我們成為一個很自在，可以有自我面貌的台灣人，這是讓她一直能夠持續下去很大的動力。

面對一如「志業」的文化業務，鄭麗君對文化保存發展的擘畫是信手拈來。她認為，過去文化部總是被當做「活化閒置空間」的角色，不然就是花點錢辦活動，沒有深入文化的根本。所以她看到的不僅是各地被閒置的糖廠、菸廠、紙廠、燃料廠、眷村、辦公廳舍等空間，還看到文化生活記憶被遺失，「我們站在自己的土地上，卻像一個故鄉的異鄉人，我們失去了城市、土地、文化的記憶」。

因此，鄭麗君啟動了「再造歷史現場」文化保存計畫，一如她常提到「歷史不是一個人往前走一百步，而是一百個人往前走一步」，唯有把歷史文化記憶帶入區域建物空間，才能知道未來要往哪裡去。所以文化部在2016年提出「再造歷史現場」計畫，2017年由前瞻基礎建設計畫支持，至今總共核定37項計畫，投入超過60億元預算，希望中央地方民間共同努力，讓歷史回到生活，只有召喚文化歷史意識，文化保存才能成為一場公民運動。

在文化發展上，鄭麗君逐步健全文化政策治理制度，例如支持博物館發展的公共治理網絡，推動設立「博物館司」，進一步提出博物館政策白皮書及修訂《博物館法》，把博物館納入公益勸募條例適用範圍，挹注民間資源，以確保博物館的營運，並建立國家典藏制度及共享機制，讓庫房、文物修復、典藏展示應用可以專業支援。

另外，鄭麗君也著眼於大眾文化的發展，鑑於相關影視聽資料大量散佚流落海外或全台各處，上任後致力於推動「國家電影中心」從民間財團法人身份「扶正」成為法制的「行政法人」，成立「國家電影及視聽文化中心」，不僅讓目前典藏的影像資產為全民所有，典藏範圍也將從電影擴增到包含如廣播電視的視聽內容，強化影視聽文化影音資產典藏修復，未來更可運用公有財產及多元營收計畫，大力支持政府持續推廣經典作品，讓台灣的影視聽文化發展更加亮眼。

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