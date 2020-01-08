獨／國道高速公路小心荷包破財　檢舉紅單暴增4萬筆！警揭「暗黑潛規則」

▲國道五隊統計檢舉案件3年累計就已經超過4萬件，未打方向燈為檢舉違規事項第一名 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

距離今年春節假期還有大約2週的時間，不少人會選擇自己開車，往返高速公路作為出遊、返鄉的交通選項，不過國道高速公路警察局第五大隊提醒民眾，近3年來的國道檢舉案件倍增，光是3年就超過4萬件，國道警察私下透露不少檢舉達人都是因為曾經被檢舉過，所以成了「復仇者聯盟」其中的一員。

根據第五大隊的檢舉案件近7年的統計資料顯示，2012整年度才314件，不過逐年是遞增的情況，在2013年開始，分別為1742件、2487件、5279件，到了2016年也還在6552件，不過不知道是不是因為行車記錄器普及化之後，從2017年檢舉案可以說是翻倍成長，來到11298件，2018年是13733件，2019年更是創下新高15830件。

▲國道五隊統計檢舉案件3年累計就已經超過4萬件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

把這三年的檢舉案累積加起來，總數約40861件。據了解檢舉案為何會增多，不排除是「報復」心態，也就是說之前用路人遭到檢舉，結果產生報復心態，所以才會「仿效報復」造成檢舉案逐年攀高，而目前檢舉違規項目的排名，第一名是因為「變換車道未依照規定打方向燈」，接下來是行駛路肩、槽化線，還有雙白線變換車道等。

國道五隊提醒，變換車道一定要記得打方向燈，尤其是修法通過之後，包含轉彎、變換車道前就須打方向燈，且應顯示至完成轉彎或變換車道；同車道超車時，應打左方向燈並至與前車左側保持50公分以上間隔超過，行至安全距離後，再打右方向燈駛入原行路線等。

今年一月遇到總統大選、接下來不久就是春節假期，所以國道警察提醒用路人真的要注意，不要成「復仇者聯盟」的檢舉對象。

▲國道五隊統計檢舉案件3年累計就已經超過4萬件，檢舉畫面大都是行車記錄器拍攝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）