選戰最後關頭　洪秀柱、蔡淑惠聯合造勢：下架民進黨！

▲國民黨台南市立委候選人蔡淑惠與洪秀柱，舉行選前大型聯合造勢晚會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

選戰進入最後一天，中國國民黨台南市立委候選人蔡淑惠與洪秀柱，9日晚上舉行選前大型聯合造勢晚會，現場士氣高昂，團結一心奮戰到底，呼籲選民們在最關鍵的時候，做出最正確的選擇，下架民進黨。

蔡淑惠與洪秀柱，9日晚在大東夜市的造勢晚會，展現地方藍軍大團結的氣勢，現場超過3000人揮動青天白日滿地紅的國旗 ，為韓國瑜及洪秀柱、蔡淑惠加油打氣，黨籍市議員及無黨的曾信凱、吳宇寰等也來力挺相助，展現大台南藍軍前所未有的團結。

蔡淑惠表示，最後一天的衝刺，選前之夜，兵分四路合擊大會師，邀鄉親父老子妹們攜家帶眷，一起來第五選區東 、南、安平區、中西區團結大遊行，凝聚力量，集中選票，跨過最後一哩路，迎接勝利。

蔡淑惠同時在臉書、網路粉絲群組等推出最後衝刺催票文，她表示：「今日台灣，肥貓處處，東廠林立，箝制言論，今日台灣，是貪婪集團統治的查水表共和國，再這樣下去，台灣不會變好，只會更壞。您還要忍受嗎？您能不憤怒嗎？國家需要特偵組，懲治貪官汙吏。台灣需要和平拚經濟，不要戰爭。我是台灣囝仔、台灣的女兒，我最在乎的是台灣人民。但，有人身處綠朝權貴派系統治階級，卻只在乎不要讓香港失望。最後一天，蔡淑惠只差最後一哩路，懇請您在關鍵時刻，做出正確選擇，一定要集中選票，支持蔡淑惠。」

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