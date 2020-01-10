周佳琪虧「屏東是總統遙遠故鄉」　需要接地氣的她來當立委

▲屏南立委候選人周佳琪10日清早5點就到東港菜堂橋市場拜票，獲得民眾熱烈迴響 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

屏南立委候選人周佳琪10日一大清早，5點就到東港菜堂橋市場拜票，獲得民眾熱烈迴響。周佳琪表示，只有在地，只有與鄉親在一起，才是這場立委選戰的最終意義，屏南需要制衡的力量，鄉親的聲音才能被聽到。

▲▼周佳琪一早就到東港菜堂橋拜票。



由於多數候選人於選前最後一天多為車隊遊街、大型造勢，周佳琪卻選擇天還沒亮就出現在早市拜票，顯得特別不一樣。

周佳琪說，連日來，主要對手陣營不斷訴求總統的故鄉，請來大咖政治人物來站台，包括有總統，有副總統，有院長，有祕書長等高層等級來站台，她的競選團隊則是兵分多路，在各鄉鎮掃街拜票，訴諸在地與基層。在選前最後一天，最重要的一天，周佳琪則是4點起床，5點來到東港的市場。

她表示，屏南的問題，不是政治人物站上遊行的車隊，跑一跑，就可以了解的；而是要真正與鄉親在一起，傾聽鄉親的心聲。

周佳琪強調，位在台灣最南端這席立委，屏南立委，意義重大！屏南是總統的遙遠故鄉，卻是鄉親生活重心的全部所在，要讓我們的家園更好，政治需要制衡的力量，需要打破一黨獨大！人民不能輸，鄉親要贏，要執政者聽見看見人民的聲音和力量。

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