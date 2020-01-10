影／力挺費鴻泰　馬英九、王金平合體同車掃街摧票

▲馬王合體替立法委員候選人費鴻泰同車掃街造勢 。（圖／翻攝費鴻泰臉書）

政治中心／台北報導

2020大選倒數最後一天，藍綠天王齊出，而最引人注目的是，前總統馬英九和前立法院長王金平，為了「他」首度同車站台掃街拜票，這個「他」就是台北市第七選區的國民黨候選人費鴻泰。

10日上午10點不到，前總統馬英九先走入費鴻泰競選總部，並與現場選民及工作人員握手致意，過沒多久，前立法院長王金平也現身，一旁的支持者看到兩人同時現身在費鴻泰的競選總部都很興奮，紛紛喊著「大團結」，前立委秦慧珠還跟王金平「討抱抱」，感謝他在立院時的照顧。

費鴻泰表示，他是在兩週前分別邀請韓國瑜、馬英九、王金平，希望他們能夠陪同掃街，在向馬前總統探詢時說明可能會邀王前院長同台，當時馬二話不說立刻同意，也不排斥合體；稍後他再電詢王金平，王也一口答應，才有今天「獨家馬王同台」的畫面。

對於和王金平同框，馬英九透露，其實前一陣子王院長還有去辦公室探班，兩人也一直都有聯繫，而費鴻泰是他們的共同好朋友，在戰況激烈的選前為費鴻泰掃街拜票，「責無旁貸，完全配合」。而王金平也說，他和馬前總統全力反對民進黨如果在國會又過半，將是國家的災難、立法院的災難，所以一定要讓不認同民進黨的委員都能夠繼續連任、相關的候選人都能夠當選，立法院才能有一股足以抗衡、制衡民進黨的力量。

王金平強調，費鴻泰從政25年，不論在議會或是立法院都有最優秀的表現，現在更要借助他的經驗跟各方面問政的能力及服務的成果，希望共同支持他繼續在立法院打拼，為國家、為人民繼續奉獻。

此外，上午一早7點多，前台北市長郝龍斌及松山信義的國民黨議員秦慧珠、王鴻薇、陳永德、戴錫欽與徐巧芯等，陪著費鴻泰站在街頭向上班的民眾拜票，呼籲選民要把票投給松信靠「3」的費鴻泰。