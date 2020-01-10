韓粉內急直衝台大醫學院...拉紅龍也沒用！院方：今起如實換證控管

▲台大醫學院女學生指出，駐衛警無視需識別證才得入內的規定，引導沒有識別證的韓粉入內。（圖／翻攝Chita Tsao臉書）

記者崔至雲、洪巧藍／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜昨日在凱道舉行造勢晚會，周遭的台大醫院與醫學院也擠進許多尿急的韓粉，但因人潮眾多，有學生抗議，認為該棟建築需換證才能進入，現場一度混亂，直到晚上6時才靠駐警隊解決問題，順利平復這場鬧局。對此，醫學院今（10日）表示，昨日人潮眾多，有些民眾確實沒換證入內，今日起將如實控管。

一名台大醫學院女學生昨日PO影片指出，駐警隊無視民眾未換證就讓他們入內，現場相當混亂，就算拉了紅龍也沒用，最後還是靠駐警隊與台大醫學院院長倪衍玄介入調解。

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▲韓國瑜凱道造勢，韓粉聚集台大醫院站。（圖／記者陳家祥攝）

對此，台大醫學院今表示，平時進入醫學院確實需要換證才能進入，昨日駐警隊在一早已從門口拉紅龍至廁所，就希望場面可以控制，但因昨天人數眾多，到最後確實有些沒有換證就進入的民眾，一直到晚間6時左右才恢復正常運作模式，今日醫學院駐警隊已做適當的處理，確實會如實的讓民眾換證才進入。

台大醫院院方也說明，院內部份屬於公共區域，沒辦法不讓支持群眾進來。因應相關人潮，有加派警衛以及清潔人力，昨天民眾進入醫院區主要是使用洗手間、用餐，警衛也有指引他們避免到病房區，秩序尚可。至於今天民進黨的選前之夜也在凱道，醫院會做同樣的人力準備。

